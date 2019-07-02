В Швейцарии найдено более 60 млн долларов, украденных бывшим руководством "Нафтогаза"

Мир

В понедельник, 1 июля, Федеральная прокуратура Швейцарии заблокировала примерно 60 миллионов франков (около 61 миллиона долларов), которые, как полагают в Берне, были незаконно выведены из Украины бывшим руководством компании «Нафтогаз». Об этом сообщает DW, получив официальный ответ от швейцарской прокуратуры.

В ответе подтверждается, что блокировка активов прямо связана с расследованием дела об отмывании денег в связи с вероятной растратой средств «Нафтогаза».

Речь идет о средствах на счетах офшорной компании с Британских Виргинских Островов, которую Генеральная прокуратура Украины ранее называла подконтрольной народному депутату Евгению Бакулину. Он был арестован в марте 2014 года в собственном кабинете. Весной 2018 года Бакулин был объявлен в розыск после того, как с него была снята неприкосновенность. Бакулина подозревают в растрате имущества «Нафтогаза», которым он руководил с 2010 по 2014 год.

Конкретно расследуется закупка в 2011 году двух буровых установок для добычи нефти. Следствие полагает, что за установки «Нафтогаз» переплатил около 400 миллионов долларов, которые были выведены за пределы Украины через офшоры. Вышки были установлены на черноморском шельфе вблизи побережья Крыма. После аннексии полуострова Россией в 2014 году они пропали. Кто-то вывез их в неизвестном направлении.

Как свидетельствуют документы из судебного реестра Швейцарии, имеющиеся в распоряжении DW, часть заблокированных средств находится на счетах компании с Британских Виргинских Островов, бенефициарами которой являются дети Евгения Бакулина. Украинские следователи полагают, что на эти счета было выведено из страны 25 миллионов долларов. Дети Бакулина безуспешно оспаривали в швейцарских судах передачу банковских документов украинскому следствию, называя уголовное дело в Украине политически мотивированным. Федеральная прокуратура Швейцарии сообщила: «Запрос Украины о правовой помощи находится в процессе исполнения».

Кроме денег на счетах Бакулиных, по данным украинского следствия, содержащимся в украинском судебном реестре, в Швейцарию также были выведены 95 миллионов долларов на счета офшорной фирмы из Белиза. Бенефициаром этих счетов следователи называют Виктора Януковича.

Общая сумма ущерба, нанесенного государству Бакулиным, оценивается в 4 миллиарда долларов.

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