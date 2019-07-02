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11-летняя девочка попала в реанимацию из-за отравления рыбой: как себя уберечь
11-летняя девочка попала в реанимацию в Кировоградской области после того, как поела рыбу вместе со своими родителями.
Об этом говорится в сюжете ТСН.
Уточняется, что рыбу купили в обычном магазине. Девочка ела хребет лосося горячего копчения и вяленую плотву. Уже на следующее утро ребенку стало плохо, ее госпитализировали в реанимацию центральной городской больницы Кропивницкого.
Школьнице ввели протиботулиновую сыворотку. Остатки рыбы исследуют в лаборатории. Девочка находится в состоянии средней тяжести, а остальные члены семьи, которые так же употребляли рыбу, чувствуют себя нормально.
Отметим, что в Украине ежегодно фиксируют десятки случаев ботулизма. Часто причинами становится несвежая рыба. В летний период такую продукцию советуют покупать в специальных магазинах, в которых следят за условиями хранения рыбы. Ни в коем случае нельзя рисковать и брать вяленую, копченую или другую рыбу на улице, под палящим солнцем. В случае первых же признаков отравления стоит обратиться к врачам.
Симптомы ботулизма
Тошнота, рвота, головная боль, сильная слабость, перед глазами все расплывается, двоится.
Недавно «ФАКТЫ» рассказывали историю двух киевлян, которые отравились мясной тушенкой. За сывороткой пришлось ехать ночью в Обухов, что находится в более чем 30 км от столицы.
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