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Украина

"Европейская солидарность" идет на Майдан, чтобы "противостоять ползучему пророссийскому реваншу", — Порошенко

19:28 2 июля 2019 242
Петр Порошенко
Владимир ДОБРОВ, специально для «ФАКТОВ»

Представители партии «Европейская Солидарность» примут участие в акции протеста, намеченной на 20:00 2 июля на Майдане Незалежности в Киеве. Об этом заявил лидер политсилы Петр Порошенко.

«Мы за Украину! Мы за ее европейское будущее! И только общими усилиями мы можем противостоять этому ползучему пророссийскому реваншу. Наша команда присоединяется к акции. В 20:00 на Майдане», — написал Порошенко на своей странице в Facebook.

Отметим, сегодня ряд общественных активистов, волонтеров и журналистов заявили о намерении вечером провести на Майдане акцию протеста в связи с решением Центризбиркома о регистрации кандидатами в народные депутаты бывшего главы администрации Януковича Андрея Клюева и пророссийского блогера Анатолия Шария.

Фото РБК-Украина

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