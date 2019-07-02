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"Европейская солидарность" идет на Майдан, чтобы "противостоять ползучему пророссийскому реваншу", — Порошенко
Представители партии «Европейская Солидарность» примут участие в акции протеста, намеченной на 20:00 2 июля на Майдане Незалежности в Киеве. Об этом заявил лидер политсилы Петр Порошенко.
«Мы за Украину! Мы за ее европейское будущее! И только общими усилиями мы можем противостоять этому ползучему пророссийскому реваншу. Наша команда присоединяется к акции. В 20:00 на Майдане», — написал Порошенко на своей странице в Facebook.
Отметим, сегодня ряд общественных активистов, волонтеров и журналистов заявили о намерении вечером провести на Майдане акцию протеста в связи с решением Центризбиркома о регистрации кандидатами в народные депутаты бывшего главы администрации Януковича Андрея Клюева и пророссийского блогера Анатолия Шария.
Фото РБК-Украина
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