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После обращения представителя президента в Кабмине некоторые АЗС снизили цены на топливо
2 июля некоторые сети АЗС снизили цены на дизельное топливо и бензин на 0,5−1 грн.
Как пишет интернет-ресурс 24tv.ua, об этом на своей странице в Facebook сообщил представитель президента в Кабинете министров, кандидат в депутаты от партии «Слуга Народа» Андрей Герус.
«Проезжая по улицам Киева, с удовольствием отметил, что на одной из больших ЗЕленых сетей АЗС цена на дизельное топливо сегодня понизилась на 1 грн за литр. Цена бензина снизилась на 0,5 грн. На другой ЗЕленой сети АЗС цена дизеля сегодня понизилась на 0,5 грн/литр. Надеюсь, это только начало и цепная реакция/конкуренция приведет к дальнейшему снижению соответствующих цен на всех АЗС», — написал Андрей Герус.
Уменьшение стоимости топлива на заправках сетей OKKO и WOG отмечает и консалтинговая компания UPECO.
По словам Андрея Геруса, снижение произошло благодаря консультациям и аргументированным профессиональным дискуссиям, которые команда президента проводила с участниками рынка в последние дни. Представитель Владимира Зеленского в Кабмине подчеркнул, что речь не идет о ручном регулировании цен. Но государство мониторит рынки, чтобы не было сбоев конкуренции.
«От такого снижения напрямую выигрывают около 7 млн автомобилистов, а опосредованно — большинство украинцев. Такое снижение даст экономию для потребителей топлива около 1 млрд грн в месяц», — сообщил Андрей Герус.
Он также отметил, что снижение цен и тарифов там, где для этого есть объективные рыночные основания, является принципиальной позицией президента Владимира Зеленского и партии «Слуга Народа».
Накануне Андрей Герус призвал участников рынка снизить розничные цены на дизельное топливо вслед за оптовыми. По его данным, за последние два месяца оптовые цены «просели» на 18%, или почти 5 грн/литр.
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