Стало известно, кто возглавит Еврокомиссию и Европейский совет (фото)

Мир

Во вторник, 2 июля, председатель Европейского совета Дональд Туск заявил, что лидерам стран Евросоюза наконец удалось согласовать кандидатуры на руководящие посты в ЕС. Об этом Туск написал у себя в Twitter. «Европейский совет договорился о будущем руководстве институтов ЕС», — утверждает он.

Туск назвал следующие имена. Лидеры стран ЕС договорились выдвинуть кандидатуру министра обороны Германии Урсулы фон дер Ляйен на пост нового председателя Еврокомиссии. Министр иностранных дел Испании Жозеп Боррель претендует теперь на пост Верховного представителя ЕС по иностранным делам и политике безопасности. Глава Международного валютного фонда (МВФ) Кристин Лагард, очевидно, возглавит Европейский центробанк.

А самого Туска на посту председателя Европейского совета должен сменить премьер-министр Бельгии Шарль Мишель.

Урсуле фон дер Ляйен 60 лет. Она руководит Бундесвером с декабря 2013 года. Интересно, что ее отец в конце 60-х и в начале 70-х работал в Еврокомиссии. Фон дер Ляйен сменит на посту главы Еврокомиссии Жан-Клода Юнкера.

Урсула фон дер Ляйен

Жозепу Боррелю 72 года. МИД Испании он возглавил в июне 2018 года. Часто критикует политику Кремля. Например, в мае Боррель заявил, что Россия — старый враг Испании. Его слова вызвали возмущение со стороны МИД РФ.

Жозеп Боррель

Кристин Лагард 63 года. 5 июля исполняется восемь лет, как эта француженка возглавила МВФ. Она стала 11-м директором-распорядителем в истории фонда. Лагард уже заявила, что временно отказывается от исполнения обязанностей главы МВФ.

По всей видимости, Туск продемонстрировал чудеса дипломатии, уговаривая лидеров стран ЕС принять все эти кандидатуры. Ни один из этих трех кандидатов ранее не упоминался в ходе обсуждения претнедентов на руководящие посты в ЕС. Что мы видим сейчас? Париж получил своего человека в ЕЦБ и позволил Берлину назвать кандидата на пост главы Еврокомиссии. А Мадрид, активно участвовавший в обсуждении, в итоге выдвинул кандидата на должность главы европейской дипломатии.

Кристин Лагард

Что касается преемника самого Туска, то Шарль Мишель — самый молодой из будущих руководителей ЕС. Ему 42 года. Премьер-министром Бельгии он стал в октябре 2014 года.

Шарль Мишель

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что главам государств и правительств стран ЕС пришлось дважды в июне собираться в Брюсселе, чтобы согласовать кандидатов в преемники действующему руководству Еврокомисси, ЕЦБ и Евросовета. И оба раза это сделать не удалось. Ночью 1 июля Туску пришлось прервать внеочередной саммит и перейти к двусторонним консультациям с каждым из лидеров 28 стран ЕС.

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