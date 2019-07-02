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Экс-соратника Януковича Иванющенко сняли с розыска
МВД сняло с розыска известного соратника Виктора Януковича — экс-регионала Юрия Иванющенко, известного как «Юра Енакиевский».
Соответствующие данные исчезли из базы МВД, хотя на прошлой неделе он еще был в розыске, отмечает «Украинская правда».
В Нацполиции пояснили, что Иванющенко снят с розыска на основании данных из прокуратуры Одесской области.
«В начале июня мы получили постановление прокуратуры области о закрытии уголовного производства в отношении указанного гражданина. По закону это автоматически влечет за собой внесение изменений в розыскных баз и снятия с розыска», — говорит представитель Нацполиции Ярослав Тракало в комментарии УП.
По его словам, уголовное производство в отношении Иванющенко закрыто в связи с отсутствием состава преступления.
Одесская областная прокуратура объяснила, что дело против экс-регионала закрыто еще в апреле текущего года. Одной из причин стала отмена Конституционным судом статьи о незаконном обогащении. Второй причиной закрытия в прокуратуре назвали обязательства судов закрыть дело в той части, которая касалась «рейдерства» одесского рынка.
На данный момент идет досудебное расследование по факту возможного вымогательства права на имущество и завладения бюджетными средствами со стороны Иванющенко.
В полиции уточнили, что Иванющенко снят с розыска «Интерпола».
Юрий Иванющенко сбежал из Украины в 2014 году после Революции Достоинства. Его подозревали в рейдерстве рынка «7 километр», а также завладении бюджетными средствами в особо крупных размерах.
Напомним, в феврале 2018 года США отменили визовые санкции против Иванющенко, введенные в 2015 году.
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