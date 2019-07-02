Экс-соратника Януковича Иванющенко сняли с розыска

Украина

МВД сняло с розыска известного соратника Виктора Януковича — экс-регионала Юрия Иванющенко, известного как «Юра Енакиевский».

Соответствующие данные исчезли из базы МВД, хотя на прошлой неделе он еще был в розыске, отмечает «Украинская правда».

В Нацполиции пояснили, что Иванющенко снят с розыска на основании данных из прокуратуры Одесской области.

«В начале июня мы получили постановление прокуратуры области о закрытии уголовного производства в отношении указанного гражданина. По закону это автоматически влечет за собой внесение изменений в розыскных баз и снятия с розыска», — говорит представитель Нацполиции Ярослав Тракало в комментарии УП.

По его словам, уголовное производство в отношении Иванющенко закрыто в связи с отсутствием состава преступления.

Одесская областная прокуратура объяснила, что дело против экс-регионала закрыто еще в апреле текущего года. Одной из причин стала отмена Конституционным судом статьи о незаконном обогащении. Второй причиной закрытия в прокуратуре назвали обязательства судов закрыть дело в той части, которая касалась «рейдерства» одесского рынка.

На данный момент идет досудебное расследование по факту возможного вымогательства права на имущество и завладения бюджетными средствами со стороны Иванющенко.

В полиции уточнили, что Иванющенко снят с розыска «Интерпола».

Юрий Иванющенко сбежал из Украины в 2014 году после Революции Достоинства. Его подозревали в рейдерстве рынка «7 километр», а также завладении бюджетными средствами в особо крупных размерах.

Напомним, в феврале 2018 года США отменили визовые санкции против Иванющенко, введенные в 2015 году.

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