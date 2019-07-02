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Под Киевом на Житомирской трассе столкнулась легковушка с фурой, есть погибшие (фото)
Во вторник, 2 июля около 18.00 на 29 километре Житомирской трассы в районе села Мрия не разминулись фура MAN и «Жигули», которые двигались в сторону столицы.
Как рассказали «ФАКТАМ» очевидцы произошедшего, фура разворачивалась и не предоставила приоритет в движении легковушки.
В результате сильного удара легковушку серьезно покорежило, от полученных травм погибла75-летняя пассажирка «Жигулей». Какие травмы получил водитель легковушки и второй пассажир сейчас уточняется.
Как сообщали ранее «ФАКТЫ» под Николаевом столкнулись маршрутка с грузовиком, в результате погибла девушка и 15 человек пострадали fakty.ua/310 418
Фото специально для «ФАКТОВ» Василий ТАЛЬСКИЙ
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Приходит жена домой навеселе. Муж из спальни говорит: — Солнышко мое, что это у тебя там упало? — Моя шубка... — А почему с таким грохотом? — Твое солнышко из нее вылезти не успело!..