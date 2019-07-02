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Происшествия

Под Киевом на Житомирской трассе столкнулась легковушка с фурой, есть погибшие (фото)

23:17 2 июля 2019 31
ДТП под Киевом, фура
Александр ЛЕЩЕНКО, «ФАКТЫ»

Во вторник, 2 июля около 18.00 на 29 километре Житомирской трассы в районе села Мрия не разминулись фура MAN и «Жигули», которые двигались в сторону столицы.

Как рассказали «ФАКТАМ» очевидцы произошедшего, фура разворачивалась и не предоставила приоритет в движении легковушки.

В результате сильного удара легковушку серьезно покорежило, от полученных травм погибла75-летняя пассажирка «Жигулей». Какие травмы получил водитель легковушки и второй пассажир сейчас уточняется.

Как сообщали ранее «ФАКТЫ» под Николаевом столкнулись маршрутка с грузовиком, в результате погибла девушка и 15 человек пострадали fakty.ua/310 418

Фото специально для «ФАКТОВ» Василий ТАЛЬСКИЙ

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