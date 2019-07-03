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Открыть бутылку с одного удара: в Сети запустили новый интересный флешмоб
В соцсетях набирает обороты новый флешмоб #BottleCapChallenge. Он заключается в том, что необходимо ударом ноги с одного разворота свинтить крышку с бутылки. В идеале — с эффектом замедления и так, чтобы бутылка оставалась неподвижной. Несмотря на кажущуюся простоту, трюк требует хорошей подготовки и координации, пишет Esquire.ru.
Сообщатся, что первое время это был внутренний флешмоб бойцов ММА. Его запустил боец из Казахстана Карен Пашикян, который передал эстафету Джейсону Стейтему и Конору МакГрегору.
Но после того как видео Стейтема в Instagram набрало почти десять миллионов просмотров, а в комментариях под постом подписчики начали делиться своей версией выполнения трюка, почин подхватили и другие пользователи.
При этом некоторые их них упражнялись на банках с огурцами и других емкостях
В то же время тренер по карате Сет Адамс решил усложнить задание и установил бутылку на голову тренировочного манекена и сбил не только крышку, но и бутылку.
Как ранее сообщали «ФАКТЫ», весной текущего года в социальных сетях организовали флешмоб #ДякуюПорошенко и #я25відсотків, в котором принимают участие украинцы, поддержавшие Петра Порошенко во втором туре президентских выборов.
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