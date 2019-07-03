Нардеп Александр Третьяков представил отчет о своей работе

Политика

В преддверии досрочных парламентских выборов (21 июля) народные депутаты, которым есть что рассказать о своей законотворческой работе, напрямую обращаются к своим избирателям. В частности, народный депутат, глава Комитета ВР по делам ветеранов и лиц с инвалидностью Александр Третьяков опубликовал в Facebook видеоотчет о своей парламентской деятельности за последние пять лет.

В видеоотчете отмечается эффективность работы Александра Третьякова. Так, за период 2014—2019 годов из 97 предложенных им законопроектов 41 был принят парламентом. Политик посетил свыше 80 процентов заседаний Рады за этот срок, что намного выше среднего показателя.

По инициативе Третьякова в стране было создано Министерство по делам ветеранов, особенно необходимое в военное время. Организовано министерство по образцу аналогичного ведомства, существующего в США. Для изучения американского опыта Александр Третьяков вместе с членами профильного комитета дважды посещал Соединенные Штаты, и американские политики высоко оценили его успехи в реализации этой инициативы. В частности, посол США в Украине Мари Йованович называла создание министерства «важным шагом».

Как отмечается в отчете, из-за патриотической позиции и деятельности Третьякова Российская Федерация ввела против него санкции. Также подчеркивается, что НАПК по результатам проверки электронных деклараций Третьякова за 2015-й, 2016-й и 2017 год установила точность оценки задекларированных активов и отсутствие незаконного обогащения.

Третьяков отметил, что этот отчет — итоговый за все пять лет каденции. В то же время, как это принято в демократических странах, народный депутат ежегодно отчитывался перед избирателями.

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