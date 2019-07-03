«Динамо» — «Ботошани»: онлайн-видеотрансляция матча в Австрии

Спорт

В четверг, 4 июля, киевское «Динамо» проведет первый спарринг на подготовительном сборе в австрийском Зеефельде. Оппонентом подопечных Александра Хацкевича станет румынский клуб «Ботошани», который по итогам прошлого чемпионата страны занял седьмое место.

Соперники уже не раз встречались друг с другом во время предсезонной подготовки в Австрии. К примеру, в 2017-м была зафиксирована ничья — 1:1, а в 2018-м динамовцы победили — 1:0.

Онлайн-видеотрансляция матча «Динамо» — «Ботошани» (начало — 4 июля в 19:00)

Отметим, что в рамках австрийского сбора «бело-синие» проведут еще четыре товарищеских матча: 5 июля — с австрийским «Ваккером», 8 июля — с греческим «Олимпиакосом», 13 июля — с английским «Брентфордом» и 14 июля — с австрийским «Швацом».

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что киевское «Динамо» пополнил футболист сборной Украины.

Фото ФК «Динамо»



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