Дематюкация всей страны: в Раду внесли закон об очистке украинского языка от нецензурной лексики

Украина

В разгар острой полемики, вызванной заявлением главы Офиса президента Андрея Богдана о том, что на оккупированных территориях Донбасса русский язык мог бы стать региональным, в Верховной Раде инициировали еще один оригинальный языковой законопроект. В частности, народный депутат Ольга Богомолец подготовила «Проект закона о противодействии сквернословию (о дематюкации языка) (о внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины о дематюкации языка)».

Вероятно, автор законодательной инициативы надеется, что данный документ в случае его утверждения Верховной Радой должен очистить украинский язык от сквернословия. Пока ни пояснительной записки к проекту, ни собственно сообщения о регистрации на сайте парламента нет.

Ранее Ольга Богомолец на своей странице в Facebook мотивировала необходимость дематюкации тем, что «жизнь продолжается острым желанием изменить очередные реалии».

«Скажите, есть среди моих друзей и подписчиков в ФБ те, кто не использует и не поощряет сквернословие и ругань в сети, в медиапространстве и в целом в обиходе?» — задалась вопросом нардеп. Богомолец также спросила сограждан, насколько пагубно на них влияет сквернословие публичных лиц. Несмотря на то что ее пост набрал менее ста лайков и комментариев, спустя несколько дней Богомолец подала законопроект о дематюкации украинского языка. Он должен быть рассмотрен Комитетом по вопросам свободы слова, а только затем — вынесен на рассмотрение Верховной Рады.

Между тем сообщение о существовании такого проекта вызвало эмоциональные комментарии пользователей сети.

«Закон о дематюкации??? языка — это самая острая сейчас проблема? На фоне хаоса, который сейчас творится?» — возмутилась пользователь Наталия Боровская.

«Депутатка Богомолець запалила свічку коло люстерка, взяла гітару та почала щосили дематюкатися», — иронизирует Ярослав Шапочка.

Впрочем, инициатива Ольги Богомолец не столь уж не обоснована. Как ранее сообщали «ФАКТЫ», недавно скандально известный мэр Харькова Геннадий Кернес на сессии горсовета обматерил и назвал дебилами активистов, протестующих против повышения тарифов на проезд в общественном транспорте.

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