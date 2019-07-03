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Дематюкация всей страны: в Раду внесли закон об очистке украинского языка от нецензурной лексики
В разгар острой полемики, вызванной заявлением главы Офиса президента Андрея Богдана о том, что на оккупированных территориях Донбасса русский язык мог бы стать региональным, в Верховной Раде инициировали еще один оригинальный языковой законопроект. В частности, народный депутат Ольга Богомолец подготовила «Проект закона о противодействии сквернословию (о дематюкации языка) (о внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины о дематюкации языка)».
Вероятно, автор законодательной инициативы надеется, что данный документ в случае его утверждения Верховной Радой должен очистить украинский язык от сквернословия. Пока ни пояснительной записки к проекту, ни собственно сообщения о регистрации на сайте парламента нет.
Ранее Ольга Богомолец на своей странице в Facebook мотивировала необходимость дематюкации тем, что «жизнь продолжается острым желанием изменить очередные реалии».
«Скажите, есть среди моих друзей и подписчиков в ФБ те, кто не использует и не поощряет сквернословие и ругань в сети, в медиапространстве и в целом в обиходе?» — задалась вопросом нардеп. Богомолец также спросила сограждан, насколько пагубно на них влияет сквернословие публичных лиц. Несмотря на то что ее пост набрал менее ста лайков и комментариев, спустя несколько дней Богомолец подала законопроект о дематюкации украинского языка. Он должен быть рассмотрен Комитетом по вопросам свободы слова, а только затем — вынесен на рассмотрение Верховной Рады.
Между тем сообщение о существовании такого проекта вызвало эмоциональные комментарии пользователей сети.
«Закон о дематюкации??? языка — это самая острая сейчас проблема? На фоне хаоса, который сейчас творится?» — возмутилась пользователь Наталия Боровская.
«Депутатка Богомолець запалила свічку коло люстерка, взяла гітару та почала щосили дематюкатися», — иронизирует Ярослав Шапочка.
Впрочем, инициатива Ольги Богомолец не столь уж не обоснована. Как ранее сообщали «ФАКТЫ», недавно скандально известный мэр Харькова Геннадий Кернес на сессии горсовета обматерил и назвал дебилами активистов, протестующих против повышения тарифов на проезд в общественном транспорте.
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— Купил надувную кровать. На 12-ти языках написано: «Купаться запрещено!», а на русском: «При купании держаться за ручки».