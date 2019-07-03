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Садовый требует от Зеленского четкой позиции относительно возвращения в Украину соратников Януковича
Мэр Львова и лидер «Самопомочі» Андрей Садовый раскритиковал последние события, связанные с покупкой соратником кума Путина Виктором Медведчуком новостного телеканала «ZIK», а также судебные решения, которые позволили баллотироваться в народные депутаты одиозным Александру Онищенко и Андрею Клюеву. В эфире телеканала «24» политик потребовал от главы государства отреагировать на происходящее.
«Если не будет позиции нового президента, то я буду понимать, что это предательство интересов государства», — заявил Садовый.
По его словам, судебная ветвь власти всегда четко держала ориентир на позицию президента.
«Если президент тихонько кивает „можно“, они начинают делать то, что хотят. То же — СБУ. Это фактически действенный орган президента, который принимает непопулярные решения. А сегодня они стоят в стороне и наблюдают», — сказал Андрей Садовый.
Политик заявил, что на эти вопросы немедленно должен дать четкие ответы президент.
«Таков запрос украинского общества сегодня. Если Россия напала на Украину, а мы российской агентуре позволяем нормально себя здесь чувствовать, скупать каналы и идти в парламент — это недопустимо! Это импотенция! Поэтому новый президент должен или показать свою силу, что он является президентом и останавливает это безобразие, или, если он молчит, то мы понимаем, что это согласованный план захвата Украины», — заявил Садовый.
Как ранее сообщали «ФАКТЫ», Центризбирком зарегистрировал кандидатом в народные депутаты бывшего главу Администрации президента Януковича и экс-секретаря СНБО времен Евромайдана Андрея Клюева. Данная ситуации вызвала волну гнева общественности, которая 2 июня на майдане Незалежности провела акцию протеста.
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— Глупенькая! Ну что ты переживаешь, что у тебя грудь первого размера? Зато ноги, вон, сорок четвертого!!!