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«Европейская Солидарность» требует от ЦИК отменить регистрацию Клюева и Шария кандидатами в депутаты
Партия Петра Порошенко «Европейская Солидарность» обратилась с открытым письмом к Центральной избирательной комиссии с требованием пересмотреть решение о регистрации кандидатами в народные депутаты Украины Андрея Клюева и Анатолия Шария:
«Уважаемые члены Центральной избирательной комиссии! Партия «Европейская Солидарность» считает недопустимым регистрацию кандидатами в народные депутаты Украины экс-главы Администрации президента Януковича Андрея Клюева и одиозного украинофоба-пропагандиста Анатолия Шария.
Очевидно, что Клюев и Шарий последние пять лет не проживали в Украине. Достаточно проверить в Интернете открытые источники для подтверждения того, что эти двое прятались от правосудия за границей. В 2014 году Андрей Клюев сбежал в Москву вместе со своим патроном Януковичем. Кроме того, против экс-главы АП было возбуждено уголовное дело, а Генпрокуратура должна задержать Клюева в случае пересечения госграницы Украины. Анатолий Шарий также находится под следствием, он бежал из страны в 2012 году и был объявлен во всеукраинский розыск. После этого постоянно проживал в странах Европы.
Их участие в выборах, как и одиозного заместителя генпрокурора Рината Кузьмина, является свидетельством попытки реванша и глубокого пренебрежения правом и здравым смыслом.
Это требование не только нашей политической силы, но и всего патриотического украинского общества, которое крайне возмущено решением ЦИК. Даже отдельные члены комиссии называли решение о регистрации Клюева и Шария предательством национальных интересов и пренебрежением памяти погибших героев во время Революции Достоинства и в боях против российских оккупантов.
Информируем вас, что представители «Европейской Солидарности» обратились в Генеральную прокуратуру, Службу безопасности Украины, Государственную пограничную службу с требованием немедленно предоставить сведения о пребывании этих лиц на территории Украины, чтобы получить фактические доказательства. Надеемся, что это даст основания для ЦИК отменить решение об их регистрации кандидатами в депутаты. Наша партия сделает все возможное, чтобы не допустить пророссийского реванша в Украине".
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