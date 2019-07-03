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Жара и дожди: синоптики рассказали о погоде в июле
Несмотря на то что синоптики обещали прохладу в начале июля, первые дни месяца установили два температурных рекорда. Правда, некоторые синоптики в своих прогнозах обещают в середине лета возвращение жары, а также прихода грозовых дождей. «ФАКТЫ» решили узнать, какой будет погода в Украине на пика лета.
Заместитель начальника отдела кратковременных прогнозов Украинского гидрометцентра Наталья Голеня рассказала «ФАКТАМ», что в ближайшее время погода будет комфортной благодаря атлантическому воздуху.
— Мы не ожидаем высоких температур, не будет жары, как в июне. Столбики термометров покажут от 23 до 28 градусов тепла, в южных областях в некоторые дни может быть до 32 градусов, — говорит Голеня. — Время от времени будут идти дожди. Больше осадков ожидается на западе, севере, в центре и на юге, а на востоке — меньше.
Как рассказал «ФАКТАМ» народный синоптик Леонид Горбань, июль в Украине будет жарким и дождливым.
— До 12−13 июля будет стоять жара 27−33 градуса, температура будет колебаться на 1−2 градуса каждые четыре дня. Ее снижения стоит ожидать 18 и 23 июля. Такая синоптическая ситуация продержится до 15 августа, когда начнется существенное снижение температуры, — говорит народный синоптик. — Что же касается осадков в июле, то, по моим подсчетом, 12−14 числа ожидается приход еще одного южного циклона, который принесет с собой дожди. Но пройдут они не во всех областях страны. А вот 19 и 22 июля атлантический циклон принесет дожди, которые накроют всю Украину.
Ранее другой народный синоптик, Владимир Деркач, в интервью «ФАКТАМ» рассказал, что июль в Украине будет теплым и дождливым.
«В целом хочу сказать, что это лето будет прохладнее, чем обычно», — добавил пессимизма в свой прогноз Деркач.
Как ранее сообщали «ФАКТЫ», рекордная жара в сочетании со слабым ветром привели к накоплению в Киеве и других городах вредных веществ в атмосфере, прежде всего формальдегида и двуокиси (диоксида) азота.
Фото Сергея ТУШИНСКОГО, «ФАКТЫ»
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