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Нефьодов заявил о планах сократить число таможен в пять раз и "выгнать" с них другие контролирующие органы
Недавно назначенный главой Государственной таможенной службы Максим Нефьодов считает необходимым значительно сократить количество таможен в Украине, а самих таможенников перевести на контракт.
Об этом Максим Нефьодов заявил в интервью «Экономической правде», отметив, что в данный момент таможня перегружена фискальными функциями. «С таможен надо удалить всех, кто там находится, кроме таможенников. Особенно правоохранителей», — отметил он.
По словам Нефьодова, в данный момент нет возможности «радикально почистить ряды таможенников», однако он пообещал, что этот процесс будет «холистическим» (целостным). «В идеале мне бы хотелось вывести таможенников из-под действия закона „О государственной службе“ и перевести их на срочные контракты — годовые, трехлетние, пятилетние», — добавил руководитель таможенной службы.
Он считает, что сокращение таможенников (которых в Украине сейчас 10 300 человек) возможно в контексте объединения таможен. «На таможнях, особенно там, где нет границы, админперсонал составляет большую часть штата», — отметил он и добавил: «Сейчас у нас 26 таможен. Это избыточное количество. Я сторонник того, чтобы их было пять или шесть». Максим Нефьодов также отметил, что из всего количества таможенников порядка половины (шесть тысяч) — люди с «печатями», которые физически работают, а остальные — персонал.
Нефьодов также отметил проблему с массой контролирующих органов, без чьей печати товар не может сдвинутся с места. «Есть вопросы пересечения границы и растаможивания. Мечта каждого органа — вписать себя в таможенную декларацию, чтобы без его подписи товар не ехал. Сейчас в таможню привязаны 40 органов!» — заявил руководитель Государственной таможенной службы.
Как ранее сообщали «ФАКТЫ», Максим Нефьодов сообщил о планах таможенной службы в ближайшее время составить базы данных всех, кто на постоянной основе пересекает линию разграничения на Донбассе.
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