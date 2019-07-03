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В Украине составят базу данных тех, кто постоянно пересекает линию разграничения на Донбассе
Украинская таможня в ближайшее время планирует составить баз данных всех, кто на постоянной основе пересекает линию разграничения на Донбассе.
Об этом рассказал новый руководитель таможни Максим Нефьодов в интервью «Экономической правде».
«На линии разграничения сейчас огромные коррупционные риски. В Офисе президента хотят с этим разобраться и обустроить нормальные пункты пропуска», — говорит Нефьодов, уточняя, что речь идет о достройке пунктов пропуска, а также назначении ответственных менеджеров за каждый пункт.
«Звучала идея, которая мне понравилась, о необходимости собрать users stories. Нужно понимать, кто эти люди, которые пересекают эту „границу“, что они там делают. Это очень нетривиальный вопрос. Есть люди, которые едут за пенсиями. Кто-то едет скупаться, потому что на оккупированных территориях товары гораздо дороже. Есть граждане, которые едут лечиться, кто-то едет учиться
По его словам, в таком случае на пунктах пропуска будут обустраивать дополнительные удобства: банкоматы, ЦНАУ
Ранее «ФАКТЫ» публиковали видео огромных очередей на пунктах пропуска со стороны боевиков. Как нам стало известно, террористы зарабатывают на пунктах пропуска, продавая места в очередях.
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Мужика, стоящего в очереди, нагло толкает женщина и идет дальше. Мужик обиженно: — Ну вот, взяла и толкнула... Женщина вдруг оборачивается и строго смотрит на него. — Вот, блин, еще и напугала!