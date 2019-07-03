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История «живодерни» под Одессой: волонтеры с трудом удержались от самосуда над владельцем питомника (фото)

Во вторник, 2 июля, в Ивановском районе под Одессой высадился настоящий десант зоозащитников, полицейских и активистов. Как выяснилось, во время поисков 11-летней Даши Лукьяненко местные жители рассказали волонтерам о «живодерне» с десятками трупов. В операции по спасению замученных животных принимали также участие кинологи школы служебного собаководства организации «Международная полицейская корпорация» (МПКОБ).

Об этом сообщила кинолог организации Дарья Бучнева, которая вместе с коллегами Игорем Титаренко, Вячеславом Ковальчуком и Сергеем Петренко участвовала в изъятии у «заводчика» и эвакуации несчастных собачек. Существенную помощь им, а также волонтерам и представителям зоозащитной организацией Animal SOS оказал оперативный сотрудник кинологической службы МПКОБ Андрей Болгарин.

«Все собаки разных пород находятся в очень плохом состоянии — крайняя степень истощения, обезвоживание, гниющие уши, дерматит, отказывают органы пищеварения, — рассказала Дарья. — Достаточно сказать, что, когда собак поливали водой, они выли от боли — из-за раздражения на коже, которое вызвано отсутствием кормления и ухода. Кинологи выносили животных на руках: больше половины животных не могли передвигаться самостоятельно, у остальных была „шаткая походка“. Собаки практически все не сопротивлялись, поскольку у них попросту нет сил. Достаточно сказать, что масса тела изъятых взрослых алабаев — от 30 до 15, при стандарте 45—70 килограммов…».

Кинолог привела наглядный пример: один из наиболее мощных и агрессивных алабаев в суматохе сумел сбежать и направился через поля в сторону дороги. Сергей Петренко сумел догнать собаку и гуманным способом, без применения спецсредств, обездвижить.

«Можно только представить себе уровень истощения собаки, если взрослого алабая, пусть и профессионально подготовленный человек, смог „загонять“ и схватить голыми руками», — констатировала специалист. Тем не менее в ходе операции по спасению кинологи не избежали травм.

«Что касается так называемого хозяина питомника-живодерни, то он вел себя неадекватно, — рассказала Бучнева. — Когда его попросили набрать воды для собак, он демонстративно вылил миску воды, чтобы собаки хлебали прямо с земли. Изможденных животных носил за передние лапы и бросал, как мешки с мусором. При этом он искренне считает, что обеспечивает собакам достойные условия содержания. Исходя из увиденного сегодня, этот „заводчик“, скорее всего, страдает синдромом болезненного накопительства животных. Ранее он неоднократно был замечен на Староконном рынке в Одессе, где продавал щенков алабая».

Кинолог отмечает, что все участники акции очень устали, и гораздо сильнее морально, нежели физически: «Видеть такое количество собак при смерти и жестокое отношение „хозяина“ очень тяжело».

В ходе изъятия собак не все волонтеры смогли держать себя в руках и иногда давали волю эмоциям, с большими усилиями удалось избежать самосуда и линчевания.

«Сейчас важно как можно скорее распределить собак по новым домам, найти им настоящих хозяев. Есть много алабайчиков, которые вырастут совсем небольшими, это будут хорошие квартирные варианты. Кроме алабаев есть несколько мелких собачек, фокстерьер, курцхаар…» — говорит Дарья.

Она отмечает, что в настоящее время, помимо денег, необходимы также строительные материалы, физическая помощь в строительстве вольеров и ограждении участка, ветеринарные услуги, медикаменты, амуниция (ошейники, поводки, намордники),

миски, полотенца, одеяла, корм, каши (гречка и рис), мясо.

Со стороны школы служебного собаководства кинологи гарантируют будущим владельцам четвероногих полную поддержку специалистов и бесплатное обучение всех спасенных собак на любой из шести площадок школы.

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