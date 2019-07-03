Политика

Члены ЦИК от политсилы Порошенко голосовали против регистрации Клюева кандидатом в нардепы

Все шесть членов Центральной избирательной комиссии, которые были поданы от политсилы пятого президента Петра Порошенко («БПП — Солидарность». — Ред.), голосовали против регистрации экс-главы Администрации президента Януковича Андрея Клюева на досрочных выборах в Верховную Раду. Об этом «Главкому» сообщил источник в ЦИК.

В частности, против голосовали Татьяна Слипачук, Олег Конопольский, Ольга Желтова, Светлана Кустова, Олег Диденко, Михаил Вербенский.

Напомним, как ранее сообщалось, партия Петра Порошенко «Европейская Солидарность» обратилась с открытым письмом к Центральной избирательной комиссии с требованием пересмотреть решение о регистрации кандидатами в народные депутаты Украины Андрея Клюеваи Анатолия Шария.

«ФАКТЫ» также сообщали, что вечером 2 июля в Киеве на Майдане Независимости прошла акция после решений ЦИК о регистрации кандидатами в нардепы Андрея Клюева и Анатолия Шария.



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