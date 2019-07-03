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Крещение первенца принца Гарри и Меган Маркл не за горами: что известно о предстоящей церемонии

В субботу, 6 июля, в Виндзоре будут крестить сына принца Гарри и Меган Маркл. Христианское таинство совершат в капелле Святого Георгия — там же, где венчались родители малыша 19 мая 2018 года. Приглашены всего 25 человек. В их число входят принц Уильям и Кейт Миддлтон, принц Чарльз и его супруга Камилла, мать Меган Дория Рэгленд. Она специально прилетит в Британию из США по такому случаю.

А вот Елизавета II пропустит крещение правнука. У королевы, как у главы государства, очень плотное рабочее расписание, и 6 июля она будет занята заранее запланированными делами.

Британские СМИ утверждают, что герцог и герцогиня Сассекские уже определились с крестными родителями для своего Арчи. Меган предложила стать крестными матерями двум своим близким подругам — всемирно известной теннисистке Серене Уильямс и стилисту Джессике Малруни. Гарри попросил стать крестными отцами своего старого друга Марка Дайера и Маркуса Андерсона, приятеля, который познакомил принца с будущей женой.

Меган настояла на том, что церемония пройдет тихо — без толпы подданных и без журналистов. Это является нарушением традиций, которые много лет существуют в британской королевской семье. После крещения гордые родители выходят с ребенком к подданным и позируют фотографам и телеоператорам. Затем обязательно делается несколько официальных семейных снимков, которые затем предоставляются СМИ. Так было, когда крестили и Гарри, и Уильяма. Так было, когда Уильям и Кейт крестили каждого из своих троих детей.

Решение герцогини Сассекской вызвало недовольство и даже обиду у многих подданных. Люди надеются, что Меган передумает. Однако, как отмечают источники, хорошо знакомые с тем, что происходит в королевской семье, жена принца Гарри ничего в своем плане менять не собирается. При этом они напоминают, как Меган тайно рожала и не вышла фотографироваться после того, как мастер Арчи появился на свет.

Есть основания полагать, что истинной причиной отсутствия Елизаветы II на крещении 6 июля является не загруженность Ее Величества, а недовольство королевы действиями и решениями Меган.

Британские СМИ гадают о мотивах такого поведения герцогини Сассекской. По одной из версий, Меган стремится противопоставить себя другим членам королевской семьи, а потому нарушает одну традицию за другой. Некоторые считают, что жена Гарри терпеть не может Кейт и старается делать все так, чтобы не повторять действия герцогини Кембриджской.

Есть и еще одна версия — Меган Маркл суеверна. Те, кто внимательно следит за жизнью членов королевской семьи, не могли не заметить, что после рождения сына супруга принца Гарри предпочитает носить украшения с бирюзой. Это и кольца, и серьги, и даже небольшое колье. Бирюза считается камнем, который издавна считается самым подходящим для молодых мам. Бирюза оберегает их от всяких напастей и болезней, а также приносит богатство и благополучие всей семье.

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