Легкие рецепты малосольных и соленых огурцов: просто и вкусно (фото)

Стиль жизни

Лето — раздолье для гурманов. Свежие овощи и фрукты в изобилии. Важно уметь приготовить из них вкусные блюда, а что-то можно заготовить и на зиму. «ФАКТЫ» побывали в гостях у известного украинского композитора Игоря Поклада (песни на его музыку «Кохана», «Скрипка грає», «Ой, летiли дикi гуси», «Чарiвна скрипка», «Глаза на песке» всенародно любимы в Украине и известны за ее пределами) и расспросили его жену Светлану о рецептах блюд, которые не раз приводили в восторг Софию Ротару, Юрия Рыбчинского, Витольда Фокина и других известных людей.

— Светлана, вы угощали своими блюдами многих знаменитостей. Кажется, даже Юрия Тимошенко (Тарапуньку)?

— Нет, его угощала мама Игоря Дмитриевича, а сейчас я готовлю по ее рецептам. Например, мои соленые огурчики любит Юрий Рыбчинский. Когда они вместе с мужем работают, я стараюсь накормить их чем-то вкусненьким.

— Одним словом, огурчики служат источником вдохновения?

— Похоже, да (улыбается).

— Дадите рецептик?

— С удовольствием!

Рецепт соленых огурцов Для засолки понадобятся огурцы размером 12−15 см, 100-граммовая рюмка соли из расчета на трехлитровую банку, зелень (укроп, петрушка, листья вишни, смородины, хрена), 5−6 зубочков чеснока, острый перец по вкусу. Стерилизуем банки. Всю зелень режем крупно. На дно укладываем треть зелени и чеснок, затем огурцы, снова зелень, опять огурцы, заканчиваем зеленью. Заливаем кипящей водой. Оставляем на подоконнике (обязательно на подносе, так как рассол будет потихоньку вытекать), накрыв неплотно крышками. Брожение будет длиться несколько дней, и огурцы будут просаливаться. На поверхности будет появляться пена — и это естественно. Как только брожение прекратится и наверху появится белая пленка, берем большую емкость, дуршлаг и, прикрыв банку крышкой с отверстиями (они есть в продаже), сливаем весь рассол. Ставим его кипятить. В это время активно промываем огурцы (на дне образуется белый слой, его и надо максимально смыть, чтобы не продолжалось брожение в закрытой банке). Когда рассол начнет закипать, на поверхности образуется пена, ее снимаем шумовкой и сразу разливаем горячим по банкам, в которых уже есть огурцы и зелень. Я не рискую закрывать пластиковыми крышками. Закатываю или закрываю закручивающимися. Храню в подвале под домом. Они спокойно стоят 3−4 года без каких-либо проблем.

— Малосольные огурчики тоже делаете?

— Да. Рецепт тот же. Важно спустя сутки после засолки поместить их в холодильник, чтобы они дальше не прокисали. В холодильнике малосольные огурцы могут стоять минимум месяц.

Игорь и Светлана Поклад любят проводить лето на даче (Фото Сергея ТУШИНСКОГО, «ФАКТЫ»)

— Как правильно выбирать огурцы для засолки?

— Лучший сорт для этого — «родничок». Они небольшие, пупырчатые, длина — 10−12 сантиметров.

— Нужно ли их надрезать?

— Если вы делаете малосольные, надо. Если хотите заготовить на зиму, ни в коем случае — они могут стать мягкими.

— За счет чего огурцы будут хрустящими?

— У меня есть секрет от свекрови, которая потрясающе готовила. Она добавляла щирицу и лебеду.

— С чем лучше всего есть малосольные огурчики?

— Молодой картофель с укропом и свежее вкусное сало — это гениально! На даче в Ворзеле я выращиваю огурцы, помидоры, перец. У меня четыре сорта базилика, два вида рукколы!

— А малосольные кабачки делаете?

— Нет, считаю, что это не то. Лучше хрустящих огурчиков ничего быть не может.

— Классика есть классика. Это как в музыке.

— Это правда.

Юрий Рыбчинский, Николо Петраш и Игорь Поклад – люди творческие. Природа дарит им вдохновение (Фото из альбома Игоря Поклада)

— Какие еще сезонные блюда посоветуете приготовить?

— Очень люблю готовить теплый салат. На сковородке-гриль на подсолнечном масле жарятся порезанные соломкой или кусочками баклажаны, помидоры, болгарский перец. Для пикантности советую добавить чуть-чуть бальзамического уксуса или лимонного сока. Вкус потрясающий!

— Знаю, вы готовите к мясу потрясающий соус «Ткемали». Можете поделиться рецептом?

— Да, конечно.

Соус «Ткемали» Для приготовления трех литров соуса возьмите ведро слив или алычи. Чистые фрукты пробланшируйте в кипящей воде, откиньте на дуршлаг и перетрите, отделив от косточек и кожицы. Полученную массу проварите на медленном огне в течение 15 минут. Пусть она остынет до комнатной температуры. Добавьте 5−6 штучек мелко нарезанного горького перца, один болгарский перец, пучок любой зелени и головок десять измельченного чеснока. Затем добавьте сахар по вкусу. Соль не обязательна. Храните в закрытой стеклянной таре в прохладном месте.

— Это действительно очень вкусный грузинский шашлычный соус. А что порекомендуете из напитков?

— Красные компоты. Вишня, красная смородина, клубника — все подойдет. А скоро и яблоки поспеют. Буду варить из них. В нашем саду столетняя яблоня. Сорт — антоновка.

— Откуда же вы знаете ее возраст?

— Когда Игорь Дмитриевич покупал в 1975 году дачу, прежние хозяева ему сказали: «Это дерево срубите. Ему 70 лет, не меньше, оно родить не будет». Но муж не послушался. С тех пор прошло больше сорока лет, а яблоня всё дарит нам плоды.

— Благодарит Игоря Дмитриевича за доброту?

— Наверное. Яблоки огромные. Из них буду делать повидло с лимоном. Очень вкусное!

— Знаю, что вы и пироги замечательные печете.

— Да, правда, меньше всего люблю их делать с ягодной начинкой. Она почему-то вытекает. Другое дело с яблоками. Мы этими пирогами как-то у себя дома угощали Софию Ротару. И они ей так понравились, что мы ей и с собой дали. Это были пироги с капустой, яблоками… А еще очень вкусными у меня получаются вареники из теста с добавлением манной крупы. Особенно оно хорошо для вареников с ягодами.

— Светлана, ваша кулинарная страница в Facebook «Лабрушкины рецепты» пользуется большой популярностью. В том числе у известных людей. Как вам пришла идея этой страницы?

— Я ее создала, чтобы обмениваться рецептами не из интернета, а проверенными. Пару раз на интернетовских рецептах «обожглась». Как-то хотела сделать торт, но только испортила продукты, потратила время. Получилась такая ерунда, что я не могла отмыть противень. Отсюда возникла идея — просить людей публиковать рецепты из личного опыта. Кроме того, в каждом случае есть свои тонкости, которые очень важно знать. Среди читателей моей страницы известный композитор Николо Петраш. Он прекрасно готовит и при этом знает много секретов здорового питания. Прекрасная хозяйка и Оля Сумская.

— А откуда название страницы «Лабрушкины рецепты»?

— В память о нашем любимом лабрадоре Бусе. Его уже с нами год нет. Но недавно мы взяли из приюта новую собачку. И это очень интересная история. У нас есть друг, который обладает способностями ясновидящего. Когда умирал лабрадор, он сказал: «Вы должны его отпустить. Он устал, он очень болен и уже хочет уйти. Но вскоре вы получите от него знак — он вам пришлет… щенка». Мы очень страдали, утратив нашего лабрадора Бусю. А через два дня после его смерти в Facebook увидела пост с фото щенка: «Буся ищет дом!» Это было невероятно! Мы взяли этого щенка, и он нас радует.

— Светлана, что бы с Игорем Дмитриевичем пожелали читателям «ФАКТОВ»?

— Не упустите сезон овощей, ягод и фруктов! Ешьте всего этого вдоволь. Каждый день у вас должна быть на столе зелень. Укроп, петрушка, руккола, базилик — все это очень полезно.

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Фото в заголовке из альбома Игоря Поклада

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