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«Это наш момент»: тренер Кэмпбелла поделился ожиданиями от боя с Ломаченко (фото)
30-летний Шейн Макгиган, являющий тренером британского боксера Люка Кэмпбелла (20 побед, 18 из них — нокаутом, 2 поражения), выразил уверенность в том, что его подопечному по силам побить чемпиона мира по версиям WBA и WBO в легком весе украинца Василия Ломаченко (13 побед, 10 из них — нокаутом, 1 поражение).
«Это отличный бой для нас. У Люка есть возможность выйти и выиграть три пояса (на кону будут стоять два пояса Василия, а также титул WBC, от которого отказался американец Майки Гарсия. — Авт.), а он это может. Люди могут списывать его со счетов и говорить, что у него нет шансов, но в нем столько уверенности в собственных силах. Это наш момент.
Конечно, перед нами стоит непростая задача придумать план, чтобы побить Ломаченко. Но нужно, чтобы Люк вышел в ринг и исполнил его. Мы верим в себя. Мы бы не согласились на бой, если бы не верили в свои шансы победить, в свои хорошие шансы. Я действительно уверен в том, что Люк может его побить. У Люка жесткий удар, у него хорошее ощущение дистанции", — рассказал наставник британца в интервью Sky Sports.
Отметим, что Макгиган — сын бывшего чемпиона мира в полулегком весе Барри Макгигана. Работает с британскими боксерами, среди которых — Дэвид Хэй, Карл Фрэмптон, Джордж Грувз и другие. В 2016 году получил награду «Тренер года» от Американской ассоциации журналистов, пишущих о боксе (WBAA).
Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что назван рекордный гонорар Ломаченко за бой с Кэмпбеллом.
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