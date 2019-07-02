Назван рекордный гонорар Ломаченко за бой с Кэмпбеллом

Спорт

Стало известно, сколько получит чемпион мира по версиям WBA и WBO в легком весе украинец Василий Ломаченко (13 побед, 10 из них — нокаутом, 1 поражение) за бой с британцем Люком Кэмпбеллом (20 побед, 18 из них — нокаутом, 2 поражения), на кону которого будут стоять не только чемпионские титулы нашего соотечественника, но и вакантный пояс WBC, который ранее принадлежал американцу Майки Гарсии.

Как сообщает сайт Sportarena, Ломаченко полагается за объединительный бой 4 миллиона долларов — это рекордный гонорар в карьере нашего соотечественника. Правда, боксер получит не всю сумму — половину придется отдать менеджеру, промоутерской компании и на уплату налогов. Еще около 1 миллиона уйдет тренеру и по совместительству отцу Василия — Анатолию Николаевичу.

Напомним, что Всемирный боксерский совет (WBC) официально объявил, что бой Ломаченко — Кэмпбелл пройдет в субботу, 31 августа, в Великобритании. Как сообщил промоутер Эдди Хирн, представляющий интересы британского спортсмена, поединок вероятнее всего пройдет в Лондоне на O2 Arena.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что чемпион UFC хочет боя с Ломаченко.

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