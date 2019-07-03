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Позывной «Ветерок»: в КГБ Беларуси сдался наемник, воевавший против ВСУ на Донбассе
В КГБ Беларуси сдался житель Бреста Вадим — бывший боевик «ДНР», воевавший на Донбассе. Ранее в Беларуси судили военнослужащего, который не вернулся в часть после отпуска и вместо этого поехал в Украину воевать на стороне боевиков «ДНР».
Как сообщает TUT. BY, Вадим окончил вспомогательную школу-интернат. До того как уехать на Донбасс, работал на одном из предприятий Бреста. Ранее трижды привлекался к уголовной ответственности за кражи и хищения. В белорусской армии не служил по состоянию здоровья.
На юго-восток Украины Вадим приехал в 2015 году, якобы «записался добровольцем по идейным соображениям». Его зачислили рядовым в штурмовой полк морской пехоты. Первое время занимал должность заместителя командира боевой машины, затем перевелся на гранатометчика.
Воевал под позывным «Ветерок», принимал участие в боевых действиях на юге Донецкой области. В 2017 году Вадим улетел в Сирию. По его словам, там он не воевал, а работал на нефтебазе. В Сирии обвиняемый провел два месяца, затем снова вернулся в «ДНР».
В мае 2018 года брестчанина зачислили рядовым в батальон «донецкой народной милиции» на должность старшего стрелка, затем пулеметчика. За несколько лет участия в военном конфликте на юго-востоке Украины Вадим дважды был ранен: один раз в руку, второй — в ногу.
В конце 2018 года он уехал в Брест — якобы в отпуск. В суде он пояснил, что возвращаться назад не собирался из-за «офицерского беспредела» в вооруженных формированиях «ДНР». В Бресте мужчина написал явку с повинной и отнес ее в КГБ. В отношении него возбудили уголовное дело и взяли под стражу. Позже перевели под домашний арест.
Вадим обвиняется в участии в вооруженном конфликте на территории иностранного государства. Санкция статьи предусматривает до пяти лет ограничения свободы или от двух до пяти лет лишения свободы.
Как сообщали «ФАКТЫ», в мае Павлоградский горрайонный суд Днепропетровской области приговорили к 13 годам заключения обвиняемого в участии в деятельности террористической организации «ДНР» бразильца Рафаэля Маркуса Лусварги.
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