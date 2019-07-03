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Лилия Ребрик с мужем предались романтике в Болгарии (фото)
Известная актриса и ведущая канала «Украина» Лилия Ребрик, показавшая ранее, как выглядеть стильно в летнюю жару, теперь демонстрирует легкие образы на одном из курортов Болгарии. Вместе с мужем, хореографом Андреем Диким она проводит время в городке Китен, где звездная пара в качестве судей принимает участие в детском фестивале. Своих дочек Диану и Полину супруги оставили на попечение бабушек и дедушек.
Лилия и Андрей успевают работать и отдыхать одновременно, наслаждаясь морской романтикой и теплым Черным морем. Ежедневно Ребрик радует поклонников новыми фото, на которых демонстрирует все новые наряды. Супруги умудрятся успеть на пляж на рассвете, когда на море особая романтика и нет вокруг отдыхающих.
Лилия отметила, что муж на нее «залипает». На всех совместных фото Андрей с восторгом смотрит на супругу.
Особый восторг поклонников вызвало фото Лилии в купальнике, на котором она показала свои аппетитные формы. «Море! Наконец-то!», — написала радостная ведущая «Ранку з Україною» в волнах Черного моря.
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