Шоу-бизнес

Соблазнительная Леся Никитюк в бикини показала, как отмечать девичник (фото)

Известная телеведущая Леся Никитюк, похваставшись упругой попой в загородном клубе отдыха, отправилась соблазнять своими формами заграничные пляжи. Она проводит время в Италии, куда приехала на свадьбу коллеги по шоу «Орел и Решка» Регины Тодоренко.

В ожидании торжества Леся наслаждалась пейзажами Флоренции. Она дразнила поклонников роскошными видами с террасы, где она поселилась, демонстрируя стройные ножки.

Никитюк успела посетить несколько музеев и расслабиться в бассейне. Стройная телезвезда не стала скромничать и выбрала для отдыха крошечный ярко-розовый бикини с леопардовым принтом. Горячими снимками Леся поделилась в Instagram, взбудоражив сеть.

«Терраса с бассейном и самым лучшим видом в Фло (Флоренции). Вот где нужно отмечать девичник. Как вам?», — написала Леся под сексуальными снимками.

Подписчики пришли в восторг от соблазнительных фото красотки и засыпали ее комплиментами.

«Класс кайфовая!», «Какая красивая у вас фигура и купальник!», «Леся — Лето!», «Какая красивая, какая фигура, какие косы, какие глаза, какие брови. Наслаждайтесь. А вообще серьезно очень-очень», «Ох, горячая!», «Леся, это и вправду HOT», «Круте фото», Прям вау!", «Просто бомба», «Вогонь!», «Леся Івановна — Hot girl», — пишут в комментариях.

Ранее «ФАКТЫ» писали о том, что 3 июля в Соренто проходит свадьба телеведущей Регины Тодоренко и российского музыканта Влада Топалова.

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