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Стало известно, во сколько обойдется переезд Администрации президента Зеленского в Украинский дом
Во вторник, 3 июля, в Киеве состоялась презентация концепции нового офиса президента Украины. Разместить его планируют в Украинском доме — здании, построенном в конце 1970-х—начале 1980-х специально для музея Ленина. Внутри это помпезного сооружения гуляет очень много места: посредине через все этажи проходит гигантский атриум (пустое пространство). Согласно концепции преобразования Украинского дома в офис главы государства, атриум останется, планируется также сохранить киноконцертный зал.
Для президента предназначен предпоследний этаж. Его службы займут остальные этажи. В подвале разместят паркинг на сто автомобилей. На первом этаже в центре (там, где сейчас проходят различные выставки) оборудуют пространство для посетителей. Авторы проекта также нашли место для спортзала и ресторана.
Концепцию представил один из ее авторов, молодой архитектор Иван Юнаков. На вопрос «ФАКТОВ», как распорядятся зданием Банковой, он ответил, что там разместят новые залы Национального художественного музея Украины. А музейные фонды, хранящиеся сейчас в Украинском доме, перевезут в здание Контрактового дома на Подоле, ремонт которого не могут закончить уже много лет.
— Перевод Администрации президента страны в Украинский дом обойдется примерно в 300 миллионов гривен,— заявил Иван Юнаков. — Технически эту работу можно выполнить за шесть—восемь месяцев. О том, что сроки реальные, свидетельствует пример нового железнодорожного вокзала в Киеве — его построили за девять месяцев.
Ранее стало известно, чем будет заниматься Офис Зеленского."ФАКТЫ" также сообщали, что Богдан готов сменить должность: стало известно, кто может возглавить Офис президента.
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