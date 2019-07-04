Коля вышел в народ: видео с сыном Лукашенко вызвало ажиотаж в сети

Мир

В сети появилось новое видео с 14-летнем сыном президента Беларуси Александра Лукашенко Николаем.

Автор ролика отмечает, что Колю впервые сняли с близкого расстояния. На видео Лукашенко-младший пожимает руку мужчине и общается с ним.

Николай Лукашенко вышел в народ pic.twitter.com/xsHBWnt1ux — РБ головного мозга (@belamova) 3 июля 2019 г.

«Я ваш голос вообще впервые слышу», — говорит он.

«Вышел в народ», — прокомментировали ролик в Telegram-канале «Беларусь головного мозга».

При этом автор видео, очевидно, имея ввиду Николая Лукашенко, написал: «Он сказал, что не будет президентом».

Пользователи в Сети указали на «недочеты» в работе спецслужб Беларуси: «Папа теперь заставит прививки от простолюдинства делать», «На „вы“ называет. Странно, что не поцеловал эту руку», «Охрана недосмотрела? ой будут увольнения…».

В то же время некоторые читатели указали, что вне зависимости от отношений к «пожизненному» президенту Беларуси вряд ли стоит переносить негативное отношение на его сына: «Колян нормальный парень вроде», «Как бы я плохо не относился к нашему президенту, а к Коли у меня пока ещё нету претензий, а ненавидеть человека по причине что он сын, диктатора, очень тупо!», «Будет королем?», «А мне нравится Коля — такой красивый мальчик, а какое детство несчастное, странное, не пожелаешь никому», «Пусть лучше будет президентом. И чем быстрее, тем лучше. Пока молодой и прогрессивный».

При этом читатели советуют не забывать, кем является наследник Александра Лукашенко: «На ўтрыманьне гэтага чалавека з бюджэту пайшоў не адзін мільён даляраў. Разагнаны Парлямэнт, палітвязьні. І лета скончваецца».

Но в целом пользователям, похоже, понравилось первое откровенное общение Николая с прессой. Тем более, что Коля Лукашенко пользуется вниманием девочек-подростков, уже окрестивших его «белорусским принцем Уильямом». У парня даже образовался в соцсетях настоящий фан-клуб; вздумай юноша завести себе Instagram, с раскруткой бы проблем определенно не возникло. К тому же молодой человек имеет артистический дар: он выступает в театральных постановка, играет на фортепиано и, по примеру папы, занимается спортом.

Напомним, что у Коли есть еще два брата: 43-летний Виктор и 39-летний Дмитрий. Старший является помощником президента по вопросам национальной безопасности и членом Совбеза, средний — возглавляет президентский спортивный клуб.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», Коля, насколько можно судить, не хочет идти в политику и тем более занимать высший пост. Так, во время общения с курсантами Военной академии в Минске глава Беларуси Александр Лукашенко неожиданно заговорил о собственном политическом будущем. Президент признался, что «наелся» власти за ту четверть века, что занимает высший государственный пост и задумывается о том, кто мог бы его заменить. В этой связи политик внезапно назвал в качестве преемника, которого хотел бы видеть в президентском кресле, своего любимого младшего сына, 14-летнего Колю. Тем не менее, сетует Александр Григорьевич, юноша пока заниматься государственными делами не слишком-то хочет. — об этом говорил и он сам, и его отец. Позже юноша сам подтвердил его слова. «Если честно, мне не очень хочется стать президентом, потому что это будет очень сложная жизнь. Не уверен, что я готов к ней», — признавался Лукашенко-младший три года назад.

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