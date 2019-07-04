Алла Пугачева похвасталась дорогущим колечком (фото)

Шоу-бизнес

70-летняя Алла Пугачева обожает яркие наряды: то она появляется на вечеринке в дерзком мини, то облачается в откровенную блузку и высокие ботфорты. Однако ей очень идет, и поклонники всегда высоко оценивают образы Примадонны. Любит Алла Борисовна и дорогие украшения.

К примеру, накануне она невзначай похвасталась колечком, стоимость которого составляет примерно 28 миллионов рублей (около 11 млн гривен). Совместное фото с певицей опубликовала в Сети актриса Олеся Судзиловская. Все внимание пользователей сразу приковало роскошное кольцо Пугачевой, выполненное из белого золота и украшенное бриллиантами. Специалисты утверждают, что оно изготовлено по индивидуальному заказу.

«А.Б. Очень приятный, общительный, позитивный, современно мыслящий человек и красивая женщина!», «Шикарное кольцо», «Прекрасная компания!», «Алла прям великолепна, а кольцо ее — выше всех похвал», «Алла — красоточка!», «Колечко — блеск!», — пишут пользователи.

Как известно, сейчас Алла Пугачева с мужем Максимом Галкиным и детьми находятся в Юрмале, где вовсю наслаждаются отдыхом. Но поклонники продолжают обсуждать недавний скандал на вокзале в Москве. Дело в том, что до Рижского взморья Пугачева путешествует обычно в персональном вагоне. Одному из очевидцев удалось заснять на видео приезд Примадонны на столичный вокзал. Артистку довезли на авто представительского класса к самому вагону. Несколько машин, в одной из которых ехали дети артистки вместе с нянями, проехали для этого прямо по перрону.

В Сети появление автомобилей на платформе для пассажиров вызвало осуждение. «А как машина оказалась на перроне? Так можно? Или за деньги можно все?», «Как президента провожают, смешно», «На перрон на машине? Так всем можно что ли?» — возмутились поклонники Примадонны. Но теперь скандал приобрел новый поворот: не исключено, что пострадает директор Рижского вокзала, где вся эта история произошла.

Как сообщил в Instagram продюсер группы «Ласковый май» Андрей Разин, директора должны уволить. «Решается вопрос об увольнении начальника Рижского вокзала. Говорят, приказ уже в РЖД подписан», — заявил Разин. Если это действительно произойдет, на семью Пугачевой обрушится еще большая волна негодования. Одно дело — возмущение фанатов, другое — если из-за прихоти звезды пострадает реальный человек.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», Алла Пугачева в очередной раз приятно удивила поклонников внешним видом. В дождливый день 70-летняя певица продемонстрировала идеальный наряд, который бы с удовольствием надела бы любая женщина вдвое, а то и втрое младше Примадонны.

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