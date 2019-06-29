"Немного солнца в холодной воде": Алла Пугачева приятно удивила поклонников необычным фото

Шоу-бизнес

Алла Пугачева в очередной раз приятно удивила поклонников внешним видом. В дождливый день 70-летняя певица продемонстрировала идеальный наряд, который бы с удовольствием надела бы любая женщина вдвое, а то и втрое младше Примадонны.

На Пугачевой — кепка со звездой, яркий желтый плащ оверсайз, свободные черные штаны с продольными полосами и такого же цвета футболка. Образ завершает крупный кулон на длинной цепочке и браслет. Певица облокачивается на столб и улыбается. На фоне — зелень, снимок, очевидно, сделан после дождя.

«Немного солнца в холодной воде», — процитировала Франсуазу Саган Примадонна, объясняя свой выбор наряда.

Яркий желтый дождевик практически «кислотного» оттенка, как ни странно, заставил Аллу Борисовну выглядеть гораздо моложе ее лет. А ведь стилисты не советуют дамам в возрасте одеваться в желтое. Но, видимо, обычные законы не работают, когда дело касается самой Пугачевой.

Поклонники оценили образ Пугачевой.

«Алла Борисовна, выглядите супер круто. Прекрасного дня», «Единственная женщина, которой восхищаюсь и уважаю в своей жизни! Великая актриса! Примадонна! Больше такой нет!», «Аллочка вы обворожительны», «Красотка! Крепкого здоровья Вам», «У Аллы ведь жёлтые розы любимые, значит и жёлтый цвет ей к лицу!», — пишут они.

Многие вспомнили, что в последнее время певица стала выглядеть гораздо лучше, чем раньше. Сама она секретов молодости и красоты не раскрывает, но поклонники считают, что в этом «виноват» здоровый образ жизни, который приходится вести Алле из-за проблем со здоровьем. Плюс постоянные оздоровительные процедуры и визиты к лучшим косметологам столицы…

На днях фанаты даже подметили, что Пугачева выглядит ровесницей Светланы Лободы, которая была у нее в гостях! «Пугачева выглядит лет на 20 моложе своего возраста, а то и на 30…

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», Максим Галкин напугал фанатов «похоронным» снимком Примадонны.

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter