Яйцеклетка для мамы: дочь Пугачевой впервые прокомментировала слухи, что она — мать детей Примадонны

Шоу-бизнес

На прошлой неделе российские СМИ наводнили сообщения о том, что Кристина Орбакайте якобы является биологической мамой детей Аллы Пугачевой и Максима Галкина. Волна слухов о том, что дочка «поделилась» с Примадонной яйцеклеткой для зачатия Лизы и Гарри, то есть стала донором, достигла своего апогея.

Не секрет, что младших детей Аллы Борисовны выносила суррогатная мама. Однако её имя держится в строжайшей тайне. Как, впрочем, и имена других женщин, выносивших звездных детей — например, сына и дочку Филиппа Киркорова. Опять же уже пару лет точно фанаты обсуждают, что суррогатной мамой детей короля поп-сцены является Анастасия Стоцкая. Она уже с ног сбилась доказывать, что сходство её детей с наследниками Киркорова — совпадение и не более.

Конфиденциальность является одним из условий контракта с суррогатной мамой, поэтому вряд ли те, кто работают в этой сфере будут раскрывать какие-то подробности. Поклонникам остается только гадать и строить невероятные теории, как в случае с Пугачевой и Орбакайте.

В свою очередь, Кристина решила отреагировать на «новости» в прессе.

«Да уж, теперь точно понятно, наша жёлтая „пресса“ превосходит себя! Всем хорошего вечера», — прокомментировала Орбакайте «сенсацию». Как рассказала певица, она с детства привыкла слышать о своей семье самые разнообразные выдумки и уже к этому привыкла. Кстати, этот же комментарий Кристина отнесла ко всем слухам, которые обсуждают за её спиной.

Поддержать Орбакайте решила продюсер Яна Рудковская. «Ты еще удивляешься?», — спросила она. Кристина отметила, что ей с детства приходится жить со слухами. Игорь Николаев уточнил, намерена ли Кристина судиться. Но Орбакайте ответила, что остается только смеяться.

Как известно, Алла Борисовна и Максим Галкин никогда не скрывали, что малыши появились в результате искусственного оплодотворения, и они с супругой были готовы к двойняшкам или близняшкам.

«Вообще люди, знакомые с процедурой суррогатного материнства и подсадкой оплодотворенной яйцеклетки, знают, что обычно подсаживают две. Потому что неизвестно, какая выживет. И часто бывает, что в таких случаях есть вероятность двойни. Когда нам об этом сказали, мы ответили, что будем этому счастливы. Но то, что будут мальчик и девочка, не предугадывалось заранее», — рассказывал Галкин сразу после появления малышей на свет.

По его словам, счастливое рождение не сразу получилось. Алла 11 лет назад заморозила свои яйцеклетки.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», Алла Пугачева в очередной раз приятно удивила поклонников внешним видом. В дождливый день 70-летняя певица продемонстрировала идеальный наряд, который бы с удовольствием надела бы любая женщина вдвое, а то и втрое младше Примадонны.

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter