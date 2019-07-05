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На популярном украинском курорте погибли дети: подробности трагедии
На Шацких озерах 3 июля произошла трагедия — погибли двое мальчиков. Дети в возрасте 9 и 10 лет утонули в озере Свитязь. Об этом говорится в сообщении Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям в Волынской области.
Известно, что дети с родителями приехали из Львовской области. Около 18:30, дети пошли купаться без присмотра родителей. Когда мальчики не вернулись, родные начали их поиск и обратились к спасателям.
«На поиск детей были направлены трое сотрудников отделения аварийно-спасательных работ поселка Шацк на моторной лодке „Шторм-400“. Они и обнаружили тела погибших детей», — сообщили в ГСЧС.
Как писали «ФАКТЫ», в июне 2019 года на водоемах Украины погибло более 300 человек, из которых 42 ребенка.
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