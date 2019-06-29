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В ГСЧС обнародовали страшную статистику по утонувшим этим летом
С начала июня 2019 года на водоемах Украины погибло более 300 человек, из которых 42 ребенка. Об этом сообщает Государственная служба по чрезвычайным ситуациям.
В ГСЧС отметили, что еще 10 детей удалось спасти. Всего с начала года на водоемах страны погибли более 600 человек.
В ведомстве отметили, что самой распространенной причиной несчастных случаев на воде является несоблюдение гражданами правил безопасного поведения.
Как писали «ФАКТЫ», недавно в Одессе на пляже «Ланжерон» утонул восьмилетний мальчик. Ребенок отдыхал под наблюдением родственников, но в какой-то момент исчез из их поля зрения. Впоследствии водолазы достали тело ребенка со дна моря, в 10-ти метрах от места, где он играл. Тело мальчика направили на судмедэкспертизу.
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— На улице гололед. Мечта о том, что мужчины будут у моих ног, начинает осуществляться. Пока сходила в магазин, двум помогла встать, а с одним даже... полежала!