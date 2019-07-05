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Стрельба в центре Киева: происшествие попало на видео
Стали известны подробности стрельбы в центре Киева на Бессарабской площади. Поводом открыть огонь стал бытовой конфликт в супермаркете. Виновника инцидента и момент выстрела зафиксировали камеры видеонаблюдения.
Полиция установила, что инцидент случился около 13 часов. В переполненный супермаркет на Бессарабской площади зашел мужчина. Он ввязался в спор с покупателями, а затем вышел на улицу и сделал несколько выстрелов вверх из стартового пистолета. На месте стрельбы изъяты две гильзы. Пострадавших нет. Ведется опрос очевидцев ЧП.
Как сообщает Информатор, свидетели описали более детальную картину происшествия. Очевидцы утверждают, что в магазине двое мужчин поссорились из-за девушки, охранники разняли спорщиков, но обострил конфликт неожиданно вмешавшийся в дискуссию пожилой мужчина. После этого инициатор спора не нашел ничего лучше, как утихомирить оппонентов, пригрозив пистолетом.
В пожилом мужчине, пытавшемся унять спорщиков, свидетели узнали гражданина, который ранее пытался призвать к порядку молодого хулигана на Бессарабской площади.
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