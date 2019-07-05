Нападает голый: в Полтаве переполох из-за маньяка

Происшествия

В последние несколько дней в Полтаве ходят упорные слухи о страшном сексуальном маньяке, который нападает на женщин в Подольском районе. Как минимум, трое пострадавших описывали в соцсетях ужасы от пережитой с ним встречи. Так, путь двух подружек пересекся с ним около полуночи 2 июля близ остановки общественного транспорта «Улица Богдана Хмельницкого». Одна из подвергшихся нападению голого мужчины утверждала, что маньяк подошел к ним сзади и ударил сначала подругу (она сразу же потеряла сознание), а потом ее по голове. К счастью, жертве удалось отбиться от злоумышленника, который делал попытки залезть ей под платье.

«Я упала коленями на асфальт. Не знаю, каким чудом я смогла перевернуться с живота на спину и со всей силы начала бить его. Возможно, я сильно ударила его в пах. Но при этом он не проронил ни слова. Только сопел»,— приводит слова одной потерпевшей полтавский сайт «Коло».

А другую девушку от изнасилования спас ее громкий крик. Она возвращалась с пляжа, когда к ней начал приставать неизвестный в одних плавках и с рюкзаком. Догнав, мужчина ударил ее со всей силы в лицо, сказав, что его не интересуют на деньги, ни вещи, а только секс. Девушка так сильно закричала, что от напряжения у нее сосуды в глазах полопались, и это вспугнуло.

Для координации действий по поиску преступника неравнодушные граждане даже создали группу в Viber.

Но, как говориться, «зверь» сам выбежал на ловца. Вчера, 4 июля, мужчину, похожего по описаниям на вероятного маньяка, заметила патрульная роты тактико-оперативного реагирования. Как сообщила пресс-служба патрульной полиции, их сотрудница около 17:00 возвращалась после смены домой и на бульваре Богдана Хмельницкого (район, где «орудует» сексуально озабоченный человек), ее внимание привлек молодой человек, стоявший возле гаражей и, наблюдая за прохожими, занимался самоудовлетворением. Патрульная сообщила об этом коллегам, и группа ТОР задержала бросившегося наутек молодого человека.

Является ли он тем самым «подольским маньяком», о котором сейчас в Полтаве только и разговоров, выясняют правоохранители.

- Увы, потерпевших и участников обсуждений противоправных действий со стороны сексуального извращенца оперативным сотрудникам приходится разыскивать через социальные сети. Заявлений об этом в полицию на протяжении последнего времени не поступало, — прокомментировал ситуацию начальник отдела коммуникаций ГУ Нацполиции в Полтавской области Юрий Сулаев. — По словам одной из девушек составлен приблизительный фоторобот злоумышленника, но он не совпадает с задержанным вчера эксгибиционистом. У следствия нет оснований утверждать, что молодой человек причастен к уголовным преступлениям, которые были описаны в социальных сетях. Эксгибиционизм — психическое заболевание, и максимум, что можно предъявить человеку, страдающему сексуальным расстройством — составить на него админпротокол, сфотографировать и внести в базу данных для дальнейшей превентивной работы с ним. Кстати, именно в Подольском районе Полтавы с наступлением купального сезона фиксируется очень много жалоб на подобного рода правонарушения общественного порядка. Похоже, мужчин, страдающих эксгибиционизмом, влечет на пляжи возможность наблюдать за полуоголенными женщинами и заросли, за которыми легко спрятаться, чтобы потом неожиданно перед кем-то появиться в непристойном виде.

Но описанные в соцсетях случаи имеют признаки криминального характера, поэтому усилия полиции направлены на установления личности подозреваемого (не исключено, что это два разных человека) и привлечения его к ответственности. Все факты, о которых стало известно из Facebook, объединены в одно производство. В районе работают переодетые в гражданскую одежду женщины из патрульной полиции. В общем, предпринимаются все необходимые оперативные меры, чтобы снять панику и успокоить население.

Имеет ли отношение к нападению на полтавчанок молодой человек, задержанный полтавскими патрульными, еще предстоит выяснить.

Как сообщали «ФАКТЫ», в Киеве появился странный насильник с фотоаппаратом.

Фото: ГУ Нацполиции в Полтавской области

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter