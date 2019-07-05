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«Я тебя посажу»: в Черниговской области нардеп устроил потасовку с председателем сельсовета (видео)
В Черниговской области началось расследование по поводу «боев без правил», устроенных политиками в поселковом совете Любеча. Участниками потасовки стали народный депутат Максим Микитась и председатель территориальной общины Сергей Пинчук.
Судя по аматорскому видео, снятому тайком на заседании, депутат обматерил главу общины и пригрозил тому тюрьмой. «Я тебя посажу… Зек ты будешь», — говорил он. Когда оппонент пытался позвонить в полицию, депутат силой забрал его телефон и швырнул его об стену.
Видео содержит нецензурную лексику
Депутат Микитась признал, что действительно употребил матерную лекскику в адрес Пинчука, но рукоприкладство отрицает. «Обматерил ли я главу Любечской ОТО Пинчука? Да! Бил ли я его? Нет! Хотя многие селяне говорят, что стоило бы», — заявил Микитась.
Конфликт разгорелся на фоне того факта, что территориальная община пытается отстранить своего председателя и уже начала соответствующую юридическую процедуру.
Тем временем Государственное бюро расследований заинтересовалось конфликтом на заседании. Проверяется, нанес ли Микитась Пинчуку телесные повреждения. Пинчук после стычки обратился в «скорую», но неизвестно, пострадал ли он и насколько сильно. Пока что инцидент расследуется как хулиганство (статья 296 Уголовного кодекса Украины).
Напомним, ранее в Житомире из-за драки была сорвана сессия облсовета, а случаи рукоприкладства в Верховной Раде уже стали привычным явлением.
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