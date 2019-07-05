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В Тернопольской области вывезли на свалку останки десятков людей: детали скандальной истории
В городе Чортков Тернопольской области, когда собирались установить памятник, чуть не уничтожили другое место захоронения. Рытье котлована удалось остановить, но человеческие останки из 14 могил землекопатели успели вывезти на свалку.
Памятник в Чорткове планировалось посвятить воинам Украинской Галицкой армии и 100-летию Чортковской офензивы (июнь 1919 года). Установить мемориал хотели на старом городском кладбище. К земляным работам привлекли фирму-подрядчика, и та успела вырыть достаточно большой котлован и уже собиралась заливать его бетоном, прежде чем вмешались активисты и остановили надругательство над могилами.
Сейчас подрядчик оправдывается, что ориентировался на экспертное заключение об отсутствии могил на месте будущего котлована. Полиция проверяет, кто мог выдать такую справку. Все архивные данные свидетельствуют, что на данном участке кладбища есть захоронения, а рабочие просто не могли не заметить надгробные плиты.
Полиции также предстоит выяснить, куда были вывезены останки из могил. Когда их найдут, будет проведено перезахоронение.
По данным организации «Альтернатива — Чортков», обнаруженные при земляных работах останки, скорее всего, принадлежат Украинским сечевым стрельцам, погибшим в 1919—1920 годах. Бойцы были похоронены на военном кладбище на окраине Чорткова.
Напомним, ранее под Одессой было обнаружено подозрительное место захоронения, а под Полтавой школьники-младшеклассники устроили погром на кладбище.
Фото npu.gov.ua, ГО «Альтернатива — Чортків"/Facebook
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