Ивана Купала 2019: как правильно гадать и загадывать желания

Стиль жизни

Праздник Ивана Купалы , который отмечается в ночь с 6 на 7 июля, в давние времена считался священным и прославлял бога летнего солнца. Этот день принято проводить на природе, лучше всего у водоема, поскольку стихии воды и огня считаются священными и исцеляющими. По традиции день Ивана Купалы принято проводить с семьей. Считается, что в этот праздник можно мысленно общаться даже с умершими родственниками. И, конечно, на Ивана Купалу стоит загадывать желания. А сбудется оно или нет, можно «спросить» у зажженной свечи — если ее пламя будет чистым и ровным, то желание сбудется. А вот, если свеча начнет коптить, то тут уж ничего не поделаешь. Издавна на этот праздник принято было надевать вещи из натуральных материалов — хлопка и льна. Экстрасенсы советуют не отступать от этой традиции, как и от обязательного омовения в воде.

— Желательно, конечно, в этот праздник выехать на природу, к какому-нибудь водоему, — сказал в эксклюзивном интервью «ФАКТАМ» известный экстрасенс, победитель 18 сезона «Битвы экстрасенсов» (СТБ) Каин Крамер. — Вода будет обладать особой, исцеляющей силой. Можете не купаться, но обязательно стоит омыть лицо и руки. И, конечно, не забыть о своем доме, который тоже нуждается в защите от негативной энергии.

— Каин, какие традиции праздника пришли к нам из давних времен?

— Их достаточно много. Самые смелые люди практически с самого утра шли к воде. Совершенно не обращая внимания на то, холодная она или нет. Они верили, что в этот день можно очиститься как физически, так и духовно. В том числе и излечиться от болезней.

— Известно, что вода и огонь на Купалу обладали магической силой!

— Конечно! Все мы знаем об известных прыжках через костер — огонь всегда манил людей своей непостижимой, магической силой. А на Ивана Купалу она проявляется еще мощнее. Обычно огонь разводили около водоема. Считается, что, если в прыжке человек не заденет пламя, он будет удачлив и счастлив весь год.

Кстати, через костер прыгали не только поодиночке, но и в паре. Если во время прыжка руки мужчины и женщины оставались вместе, то эта пара создана судьбой и брак их будет удачным. А вот те, кто разорвал свои руки — либо не верны друг другу, либо брак будет обречен на провал. Люди придерживались этих традиций и свято в них верили.

— Какие обряды на Ивана Купалу принято совершать?

— Некоторые люди не ложились спать в ночь на этот праздник, чтобы первыми умыться утренней росой. Именно она символизирует здоровье и красоту. И вообще в этот день стараются обливаться водой как можно чаще.

На порог следует стелить крапиву. Считается, что таким образом можно спасти свое жилище и самого себя от злых духов. И, конечно, на Ивана Купалу гадали.

— И так до сих пор!

— Да, многие из старинных гаданий дошли до наших дней. Одно и самых известных — гадание на венках. Нужно зажечь свечу, поместить ее в венок и пустить по реке. Если венок утонет или уплывет далеко, замужеству не бывать. В случае если он продержится на плаву, а свеча не погаснет, вероятно, что в этом году девушка выйдет замуж.

— А как можно загадать желание?

— В ночь с 6 на 7 июля выйдите к водоему. Тихо произнесите заветное желание и бросьте небольшой камушек в воду. Четное количество кругов на воде скажет о том, что оно сбудется, а нечетное — увы, нет.

— Слышала о гадании на полевых цветах.

— Это старинное и очень простое гадание. Нужно выбрать какой-то один вид полевых цветов. Затем сорвать ровно столько цветков, сколько человек у вас в семье: они будут символизировать каждого родственника. Прийти домой и поставить цветы в вазу. Потом наблюдать за ней и делать выводы: чей цветок дольше простоит, тот и будет любимчиком судьбы в этом году.

— В праздник Ивана Купалы стоит зажигать свечи?

— Конечно, они тоже будут обладать определенной силой и нести информацию. Возьмите две одинаковые свечи. Напишите на одной свое имя, а на второй — имя своей второй половинки. Зажгите их и наблюдайте. Если увидите, что пламя свечи неспокойное, значит, кто-то обманывает. А вот чья свеча быстрее сгорит, тот человек сильнее и любит. Если же она потухнет едва разгоревшись, — наоборот.

— Как надо вести себя на этот праздник, чтобы не спугнуть удачу?

— Прежде всего, надо обязательно пройти обряды на очищение, связные с водой и огнем. При этом очищать стоит как себя, так и жилье. Чтобы очистить дом от негативной энергетики, надо делать уборку с горстью соли, разведенной в воде. К тому же обязательно зажгите свечу. Пусть она постоит около часа, восстанавливая благоприятную атмосферу в вашем доме.

— Где лучше всего встречать праздник Ивана Купалы?

— Поскольку этот праздник связан с природными стихиями, лучше, конечно, встретить его на воздухе. Постарайтесь выехать на природу, даже если вы не можете или не хотите разводить костры. Единственное, что вы обязаны совершить в этот праздник — омыться. Не стоит пренебрегать этой традицией. А вот все серьезные дела лучше отложить на следующий день. На Ивана Купалу стоит посвящать время отдыху. Ведь издавна этот праздник почитался, как день великого солнца!

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