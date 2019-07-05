Думал, что лиса: житель Полтавщины утверждает, что убил «чупакабру» (видео)

Происшествия

Житель села Ивановка Полтавской области утверждает, что убил хищника чупакабру. Эксперты-зоологи настроены скептически и не исключают, что животное может оказаться облысевшей лисицей или другим зверем, страдающим кожными заболеваниями.

Ивановскую «чупакабру» заметили в селе 3 июля. Она пыталась скрыться в куче дров, сложенных во дворе дома. О появлении рядом с домом хищного зверя хозяин понял по дружному лаю собак.

«Думал, что лисица, но когда она вылезла, то аж испугался. Думал, что же это может быть такое», — рассказал местному агентству «Эхо» житель Ивановки Александр Близнюк. Мужчина объяснил, что боялся укуса животного, а потому ударил его палкой по голове, а потом вывез тушу в яму на окраину села.

Определить вид обнаруженного в Ивановке загадочного животного должны специалисты-ветеринары из райцентра. Есть большая вероятность, что как и в ряде предыдущих случаев «чупакабра» окажется лисицей, утратившей мех из-за кожного заболевания.

Напомним, в Украине зарегистрировано достаточно много случаев обнаружения загадочных животных, похожих на мифическую южноамериканскую чупакабру. Иногда жертвой хищника становятся овцы, но чаще зверь нападает на клетки с кроликами, на кур и уток. В 2017 году на периодические набеги чупакабры жаловались жители частного сектора Кременчуга Полтавской области.

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter