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Стало известно о смерти известного волонтера Татьяны Черкашиной: трое детей остались без мамы (фото)
В ночь на 6 июля после тяжелой болезни скончалась известный волонтер Татьяна Черкашина. С 2015 года на фронте ее знали как добровольца информационной службы батальона «Аратта» Украинской Добровольческой Армии. Татьяна помогла сотням бойцов и друзей батальона.
Год назад у Черкашиной диагностировали онкологическое заболевание, и она мужественно пыталась бороться с болезнью. Родные и подопечные Татьяны вспоминают, что несмотря на четвертую стадию рака и разрушаемые метастазами кости, у волонтера оставались силы на поддержку друзей.
С начала года Татьяна четыре месяца лечилась в киевском Национальном институте рака, потом лежала в онкоцентре во Львове. Последний месяц жизни она провела дома с родными.
У Татьяны Черкашиной остались трое детей.
Напомним, летом 2018 года в Днепре от рака умерла волонтер Анна Яценко, а 30 июня в ДТП погибла волонтер Марина Шеремет.
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