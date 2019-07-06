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Общество и люди

Стало известно о смерти известного волонтера Татьяны Черкашиной: трое детей остались без мамы (фото)

7:20 6 июля 2019 1366
татьяна черкашина
Инф. «ФАКТОВ»

В ночь на 6 июля после тяжелой болезни скончалась известный волонтер Татьяна Черкашина. С 2015 года на фронте ее знали как добровольца информационной службы батальона «Аратта» Украинской Добровольческой Армии. Татьяна помогла сотням бойцов и друзей батальона.

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Год назад у Черкашиной диагностировали онкологическое заболевание, и она мужественно пыталась бороться с болезнью. Родные и подопечные Татьяны вспоминают, что несмотря на четвертую стадию рака и разрушаемые метастазами кости, у волонтера оставались силы на поддержку друзей.

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С начала года Татьяна четыре месяца лечилась в киевском Национальном институте рака, потом лежала в онкоцентре во Львове. Последний месяц жизни она провела дома с родными.

У Татьяны Черкашиной остались трое детей.

Напомним, летом 2018 года в Днепре от рака умерла волонтер Анна Яценко, а 30 июня в ДТП погибла волонтер Марина Шеремет.

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