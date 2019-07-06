Новое землетрясение в Калифорнии оказалось еще мощнее (фото)

Мир

Вечером 5 июля жителей Калифорнии снова трясло. А 20:19 по местному времени был зафиксирован мощный подземный толчок магнитудой 7,1 балла по шкале Рихтера. В это время сотни тысяч зрителей смотрели прямой телерепортаж игры знаменитого бейсбольного клуба «Лос-Анджелес Доджерс». У некоторых пропало изображение. У большинства картинка дрожала как сумасшедшая — так трясло телекамеры на стадионе.

Такие трещины образовались во многих местах

Как уже сообщали «ФАКТЫ», 4 июля, когда вся Америка праздновала День независимости, в Калифорнии произошло землетрясение магнитудой 6,4 балла. Тогда сейсмологи заявили, что это самое мощное землетрясение за последние 20 лет. Пятничный подземный толчок оказался еще сильнее.

Повреждено покрытие шоссе

Самым страшным землетрясением в истории Калифорнии считается то, что произошло 18 апреля 1906 года. Тогда магнитуда составила 7,7 балла. Погибли 3 000 человек. В Сан-Франциско оказались разрушены до 80 процентов зданий. Без крова остались 300 тысяч жителей штата.

Наибольший убыток понесли владельцы магазинов

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Американские власти усвоили тот горький урок. Теперь в Калифорнии и Неваде строят исключительно с учетом сейсмической нестабильности. Пока сообщений о серьезных разрушениях не поступало. Нет данных и о погибших. Очевидцы рассказывают, что толчок ощущался в течение 45 секунд. Трясло крепко. Шаталась мебель, электрический свет тускнел и вдруг ярко вспыхивал. В магазинах товары попадали с полок.

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