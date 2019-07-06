Убийство 13-летней девочки на Днепропетровщине: появились первые данные о злоумышленнике (фото)

Происшествия

В полиции раскрыли подробности трагедии в Днепропетровской области, где после долгих поисков была найдена убитой 13-летняя Инна Дубик из села Миролюбовка. По подозрению в убийстве был задержан 24-летний местный житель.

Мужчина признался в изнасиловании и убийстве девушки-подростка и показал полиции место, где спрятал жертву. Тело нашли в лесополосе на окраине села. Когда показания подозреваемого подтвердились, гражданина взяли под стражу.

Экспертиза выявила следы насилия на теле девушки. Подтверждено, что смерть наступила около двух недель назад.

Как сообщил первый замглавы Нацполиции Вячеслав Аброськин, мужчина оказался дважды судимым. Теперь ему грозит новый срок за тяжкие преступления — от 10 до 15 лет лишения свободы или пожизненное заключение.

Напомним, 13-летняя Инна Дубик пропала 23 июня. Поиски девушки начались только 29 июня, когда родители наконец обратились в полицию. 5 июля в Миролюбовке нашли тело пропавшей девушки и задержали подозреваемого в убийстве.

Фото Вячеслав Аброськин/Facebook

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