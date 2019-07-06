- 14:39 В Словении появилась причудливая статуя Мелании Трамп
- 14:03 Технология обмана: как аферист выманил полмиллиона гривен на «лечение» умершего ребенка
- 13:59 В Черном море перевернулось прогулочное судно: появилось видео с места трагедии
- 13:36 «Ни шагу назад в интеграции Украины в ЕС». Таким и должен быть мощный сигнал для нового руководства Украины и ЕС, — Петр Порошенко
- 13:33 Позывной «Скиф»: на Донбассе ликвидирован один из главарей боевиков "ДНР"
- 13:03 Европу заполонили полчища ядовитых гусениц
- 12:56 Первым же ударом: боксер отправил соперника в глубокий нокаут на 10-й секунде боя
- 12:46 Это точно Настя? Потап озадачил поклонников романтическим фото
- 12:39 На руках часы за миллионы, не помогает: Путина высмеяли за вечные опоздания
- 12:16 Зеленский назначил Мальского главой Львовской ОГА: что о нем известно
- 12:03 Стали известны подробности крещения сына Меган Маркл и принца Гарри
- 11:48 Усик приобрел дорогущий автомобиль
Убийство 13-летней девочки на Днепропетровщине: появились первые данные о злоумышленнике (фото)
В полиции раскрыли подробности трагедии в Днепропетровской области, где после долгих поисков была найдена убитой 13-летняя Инна Дубик из села Миролюбовка. По подозрению в убийстве был задержан 24-летний местный житель.
Мужчина признался в изнасиловании и убийстве девушки-подростка и показал полиции место, где спрятал жертву. Тело нашли в лесополосе на окраине села. Когда показания подозреваемого подтвердились, гражданина взяли под стражу.
Экспертиза выявила следы насилия на теле девушки. Подтверждено, что смерть наступила около двух недель назад.
Как сообщил первый замглавы Нацполиции Вячеслав Аброськин, мужчина оказался дважды судимым. Теперь ему грозит новый срок за тяжкие преступления — от 10 до 15 лет лишения свободы или пожизненное заключение.
Напомним, 13-летняя Инна Дубик пропала 23 июня. Поиски девушки начались только 29 июня, когда родители наконец обратились в полицию. 5 июля в Миролюбовке нашли тело пропавшей девушки и задержали подозреваемого в убийстве.
Фото Вячеслав Аброськин/Facebook
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter
— Глупенькая! Ну что ты переживаешь, что у тебя грудь первого размера? Зато ноги, вон, сорок четвертого!!!