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Нино Катамадзе объяснила ситуацию с отменой концертов в России
Грузинская джазовая певица Нино Катамадзе объяснила, почему отныне никогда не будет выступать в России с концертами. Артистка больше не верит, что искусство может быть вне политики, а кроме того, не желает быть неискренней перед зрителями и скрывать отношение к последнему российско-грузинскому инциденту.
«Я решила, что та миссия, которая была у моей музыки (а мы на концертах признавались друг другу в любви и говорили о том, что отвергаем насилие) — эта миссия утратила свое значение», — признала Катамадзе в интервью BBC News.
По словам Катамадзе, она еще в 2008 году задумалась о целесообразности выступлений в России, но тогда решила, что диалог все-таки нужно поддерживать. Инцидент 20 июня в грузинском парламенте, когда там появился российский депутат и персона нон грата в Грузии, окончательно расставил все на свои места.
«У меня, как у гражданки, как у грузинки, нет права быть перед моими слушателями фальшивой, не учитывать произошедшие события. Я не могу быть тем человеком, который будет петь о любви без любви. Я не могу обманывать тех людей, которые любят слушать нашу музыку», — говорит певица.
Катамадзе подчеркивает, что сейчас Грузия отстаивает свою свободу, и подросло целое поколение людей, в жизни которых не было ни единой положительной истории, связанной с Россией. Именно поэтому артистка поддерживает протестующих в Тбилиси. «Свобода — это не тема для торговли в XXI веке. Это — главная ценность», — отмечает она.
Напомним, выходка российского депутата в грузинском парламенте привела к массовым протестам в Тбилиси. А Россия в качестве мести грузинам решила закрыть авиасообщение и ограничить туристические поездки.
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