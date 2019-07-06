Папа Римский осудил гибридную войну на Донбассе

Мир

В пятницу, 5 июля, Папа Римский Франциск принял в Ватикане украинских епископов. Их визит планировался давно. Два месяца назад понтифик пригласил на встречу постоянный синод греко-католической церкви во главе с католикосом Святославом Шевчуком для обсуждения ситуации на востоке Украины и поиска путей мирного урегулирования конфликта на Донбассе. Беседа продолжится в субботу, 6 июля. Как известно, в преимущественно православной Украине почти каждый десятый житель — греко-католик. Украинская греко-католическая церковь находится в подчинении у Ватикана.

Франциск осудил конфликт на востоке Украины. «В этом регионе ведется гибридная война, отмеченная печатью пропагандистской лжи и манипуляций и сопровождающаяся попытками втянуть в дело и религиозный аспект», — подчеркнул Папа Римский.

Понтифик призвал католическую церковь в Украине к единству и бдительности. «В ночь конфликта, которую вы переживаете, Господь призывает своих чад, как в Гефсиманском саду, к бдительности и молитве, а не к самообороне и уж тем более не к нападению. Иисус ожидает от своих учеников молитвы и полной самоотдачи. Лишь так можно остановить спираль насилия», — сказал Франциск. Он призвал украинских епископов не вовлекаться в борьбу за церковные, националистические или политические интересы.

При этом понтифик ни разу не упомянул Россию и ее роль в гибридной войне. Накануне, 4 июля, Франциск встречался в Ватикане с президентом России Владимиром Путиным, который находился в Риме с однодневным официальным визитом. На этой встрече Папа Римский также затронул проблему Донбасса. Подробности не сообщаются, однако известно, что Франциск призвал российского лидера сделать все для того, чтобы положить конец насилию.

Путин встречался с Франциском уже в третий раз. И в третий раз заставил понтифика ждать. Reuters сообщает, что российский президент опоздал на целый час. В Москве говорят о 45-минутном опоздании. В первый раз, в ноябре 2013 года, Путин прибыл на встречу с Франциском на 50 минут позже запланированного. А в июне 2015 года российский лидер опоздал больше чем на час.

Нынешняя встреча продолжалась 45 минут. В конце беседы понтифик подарил Путину гравюру с видом на Площадь Святого Петра XVIII века, чтобы российский президент «не забыл Рим».

Путин в свою очередь преподнес Франциску икону с апостолами Петром и Павлом и диск с новым фильмом Андрея Кончаловского «Грех». «Это очень хороший фильм», — отметил российский президент.

Примечательно, что картина, посвященная жизни гения эпохи Возрождения Микеланджело Буонарроти в прокат еще не вышла. Также не было и ее официальной премьеры. Однако известно, что «Грех» посмотрели в Кремле еще в прошлом году.

Кончаловский, комментируя сообщения о подарке, сделанном Франциску, заявил, что его действительно попросили подготовить два DVDс «Грехом». Это было еще в начале нынешнего года. Но режиссер не знал, для кого предназначены эти диски. Безусловно, ему льстит то, что его новый фильм оказался подарен Папе Римскому.

Известно, что кроме Украины Франциск и Путин обсудили еще ситуацию в Сирии и Венесуэле. И в каждом случае понтифик акцентировал внимание на том, что политические кризисы не должны нести за собой гибель людей.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что по данным ООН в Венесуэле с начала года службе безопасности убили не менее 7 000 человек.

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