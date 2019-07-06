Происшествия

Не смогли спасти: под Луцком произошла трагедия с молодым ветераном АТО

На Волыни в селе Крупа Луцкого района покончил с собой молодой ветеран АТО. Бывший боец 51-й бригады ВСУ совершил самоубийство, не справившись с психологическим напряжением и не сумев найти себя в мирной жизни.

О трагедии сообщила психолог из Луцка Елена Зверева. Она отмечает, что у бывшего военнослужащего несколько раз случались срывы, но на помощь приходила Группа быстрого реагирования кризисной психологической помощи. В последний раз ветеран не позвонил психологам и, судя по всему, не смог самостоятельно справиться с навалившимися трудностями.

Адвокат и волонтер Василий Нагорный уточнил, что погибшему Вадиму Гримайло было 25 лет.

После случившейся трагедии психолог еще раз обратила внимание, как важна бойцам психологическая реабилитация, включающая снятие невротического напряжения, социализацию и адаптацию.

Напомним, по состоянию на 2018 год среди бывших участников АТО число самоубийств превысило тысячу случаев. Не в последнюю очередь всплеск суицидов связан с дефицитом специалистов-психологов и отсутствием у ветеранов доступа к психологической реабилитации. О той же проблеме упоминала Яна Зинкевич в интервью «ФАКТАМ»: ветеранам не к кому обратиться, так как мало специалистов такого профиля, а те, что есть, недостаточно квалифицированные.

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