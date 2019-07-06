Европу заполонили полчища ядовитых гусениц (видео)

Мир

В начале июля на Германию, Нидерланды, Испанию, Люксембург и ряд других европейских стран обрушились полчища ядовитых гусениц. Речь идет о дубовых походных шелкопрядах. Длина каждой из них достигает двух-трех сантиметров. Они жирные и сочные. Так их описывают люди. Опасность для человека представляют токсичные волоски на теле шелкопрядов.

У каждой подросшей гусеницы насчитывается до 700 тысяч ворсинок. Они выпадают и разносятся ветром на довольно большие расстояния. У людей и собак вызывают аллергию или раздражение кожи. Контакт с волосинками может привести к чесотке, раздражению глаз, кашлю. Также опасно для здоровья прикасаться к гнездам этих гусениц.

Ученые объясняют их огромное количество в этом году теплой зимой и весной. К концу июля шелкопряды превратятся в бабочек и уже не будут доставлять проблемы. Но пока с ними приходится вести борьбу.

У гусениц есть природные враги. Это некоторые виды жуков. Но сейчас они не справляются с такими полчищами шелкопрядов. Птицы в своем большинстве стараются не есть ядовитых гусениц.

Шелкопряды устраивают себе гнезда на верхушках деревьев. Они питаются свежей листвой. И часто мигрируют в ее поисках. Поэтому их и называют походными. Они могут нанести вред лесам и паркам.

В Руре (Германия) местным властям пришлось временно закрыть некоторые школы и парки. Теперь у специалистов появилась возможность уничтожить гнезда ядовитых шелкопрядов. В Дортмунде в парке Фреденбаум гусениц захватили около 500 деревьев. Парк тоже временно закрыт для посещений.

Оккупирован полностью Люксембург. Туристы на Корсике жалуются на шелкопрядов. Летний отдых оказался безнадежно испорчен. Нашествию гусениц подверглись целые районы на юге Испании, а также несколько графств в Великобритании.

В бельгийском городе Лувен пожарным пришлось уничтожить гнезда этих ядовитых существ перед началом рок-концерта.

Команды, одетые в комбинезоны химзащиты, в разных странах Европы поднимаются по пожарным лестницам к верхушкам деревьев и уничтожают гнезда шелкопрядов паяльными лампами или засасывают их пылесосами.

В интернете стало вирусным видео, на котором пожилая женщина в Энсхеде сражается с гусеницами при помощи строительного фена.

На самом деле, она выбрала неплохой метод борьбы. Власти многих городов в Германии распространили следующие советы, как противостоять нашествию гусениц:

— Тщательно стирать и мыть одежду и другие предметы, которые оказались в контакте с ворсинками гусениц

— Принять душ и тщательно вымыться, включая волосы

— Если у вас возникло раздражение кожи или же стало трудно дышать, обращайтесь за медицинской помощью

— Если волоски гусениц видны на вашем теле, от них можно избавиться при помощи клейкой ленты.

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter