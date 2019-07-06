Ракеты на хлеб не намажешь: сеть насмешила песня российских рабочих об отмене санкций

Мир

Экономические санкции в отношении Российской Федерации, введенные за аннексию Крыма и агрессию на востоке Украины, сказываются на российской экономике и жизни простых граждан страны. Так рабочие российского завода «ГАЗ» записали видео, в котором речитативом рассказали о своих бедах и просят Запад спасти их предприятие. Ролик в Twitter опубликовал украинский журналист Денис Казанский.

«Это очень смешно. Работники российского завода „ГАЗ“ умоляют американцев отменить санкции и спасти завод. Даже рэпчик зачитали. Погодите, а как же смеющиеся Искандеры? Что, не намажешь ракеты на хлеб? Не к тем обращаетесь, лохи. Идите к Путину, умоляйте вернуть Украине Крым», — пишет Казанский.

На ролике рабочий в заводском цеху читает рэп. По его словам, он ходил на завод, собирал движки, но введенные санкции испортили всю его привычную жизнь:

«У меня же есть дети, молодая жена.

Я плачу ипотеку, мне зарплата нужна.

Нас таких сотни тысяч, и что же потом?

После санкций окажемся мы за бортом.

Мы движению служим, без нас никуда.

Оживляем машины, трактора, поезда.

Нас таких сотни тысяч, и что же потом?

Потеряет опору родной автопром?»

Это очень смешно. Работники российского завода «ГАЗ» умоляют американцев отменить санкции и спасти завод. Даже рэпчик зачитали. Погодите, а как же смеющиеся Искандеры? Что, не намажешь ракеты на хлеб?



Не к тем обращаетесь, лохи. Идите к Путину, умоляйте вернуть Украине Крым. pic.twitter.com/RddwkHqkXB — Денис Казанський (@den_kazansky) July 6, 2019

Напомним, во время последней прямой линии российский президент Путин был вынужден признать, что с 2014 года из-за европейских санкций экономика РФ недополучила 50 млрд долларов.

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