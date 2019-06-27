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ЕС официально продлил на полгода экономические санкции против России
Совет ЕС продлил экономические санкции в отношении Российской Федерации еще на полгода. Об этом сообщает Телеграм-канал «Раньше всех. Ну почти». Ранее сообщалось, что Европа продлевает антироссийские санкции до 23 июня 2020 года.
Торговые и финансовые ограничения будут действовать до 31 января 2020 года. Санкции предполагают, что граждане стран ЕС и компании из Евросоюза не могут импортировать продукцию из Крыма, покупать недвижимость или предприятия на полуострове.
Также под запретом инвестиции в крымские компании и оказание им услуг. Кроме того, Крым еще на год останется запретной зоной для европейских туристов. В порты аннексированного полуострова не смогут заходить европейские круизные лайнеры (исключение сделано лишь для крайних случаев — например, для терпящих бедствие судов).
Согласно решению Европейского совета, европейские компании не вправе еще полгода экспортировать в Крым товары и технологии для транспортного, телекоммуникационного, энергетического сектора, для разведки и добычи нефти, газа, минеральных ресурсов. Крымским компаниям не будут оказываться брокерские, строительные или инженерные услуги.
Напомним, «крымские» санкции против России были введены Европой в марте 2014 года и постоянно продлеваются. Кроме санкций для экономики, остаются в силе персональные санкции для 170 граждан и 44 компаний. Подсанкционным субъектам запрещено въезжать в ЕС, а все их европейские активы будут заморожены.
Российский президент был вынужден признать, что с 2014 года из-за европейских санкций экономика РФ недополучила 50 млрд долларов.
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