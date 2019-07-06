Пропавших в катакомбах под Одессой людей нашли

Происшествия

Группа людей, которая накануне пропала в катакомбах под Одессой, нашлась. Об этом сообщил пресс-секретарь вице-мэра Одессы Николай Покровский.

«Людей нашли, все живы! Оказалось, что их было 5, а не 4. Спасибо всем, кто откликнулся», — сказал Покровский.

Как выяснилось, в группе пропавших были четверо мужчин: двое 27-летние, еще двоим — 23 и 50 лет. Также 38-летняя женщина. Все они — жители Одесской области.

В субботу, 6 июля, около 14:00 для их поисков организовали добровольческие поисковые группы спасателей совместно с волонтерами из клуба «Поиск». На месте происшествия был организован оперативный штаб ГСЧС. В готовности находились 30 добровольцев-спасателей, соответствующие подразделения ГСЧС и полиции.

Как рассказали «ФАКТАМ» спасатели, во время предварительной разведки пропавших удалось обнаружить. Можно сказать, что им просто повезло.

В то же время, катакомбы «напомнили о себе» в другом месте тог же Беляевского района — в селе Маяки. Здесь в подземные пустоты провалилась часть дороги на улице Астрономической.

Местные жители утверждают, что «кто-то из спецов пояснил им: «Это, вероятнее всего, катакомбы…».

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