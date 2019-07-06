Оторвался от народа: Притула с костылями ярко потроллил хейтеров

Украина

Известный шоумен, телеведущий и волонтер Сергей Притула, получивший серьезную травму ноги, 10 дней лечился в областной больнице Тернополя. В Facebook он опубликовал фото с тернопольскими медиками и немного поиздевался над своими недоброжелателями, которые упрекали ведущего в том, что он оторвался от народа и что будущему депутату нужно лечиться в Украине, а не за границей в такой комфортной палате.

«Я хочу извиниться перед теми, кого мои возможности в выборе хорошей клиники поставили в неудобное положение. Я хотел полежать в простой больнице, но привык к luxury, de lux & VIP», — с издевкой написал шоумен.

Он публично поблагодарил медиков тернопольской областной больницы, где он лечился в ортопедии.

«Хирургу Сергею Васильевичу Гарияну и всей его команде, которая занималась мной и в палате, и в операционной. На фото слева направо, кроме меня: Ярославович, Васильевич, Васильевна, Петрович, Юрьевна и Леонидович!

Спасибо за отремонтированную конечность и за то, что вы были на удивление терпеливы и гостеприимны. Благодарение всем врачам и младшему медицинскому персоналу, которых нет на фото. Я провел у вас замечательных 10 дней, в течение которых улыбка никуда не исчезала. Спасибо, что подбадривали и оправдали возложенные на вас надежды! Здоровья вам крепкого и благодарных пациентов! До встречи в августе! Готовьте ваш вкусный кофе в ординаторской», — написал Притула.

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