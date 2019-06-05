Племянница Софии Ротару попала в больницу в Барселоне (фото)

Шоу-бизнес

Популярная украинская певица Sonya Kay, представившая недавно клипы «Лайвы», отправилась в отпуск в Испанию. Но отдых испортил неприятный инцидент. Девушка серьезно травмировалась и оказалась в больнице.

Во время прогулки по Барселоне на электросамокате Соня упала, потеряла сознание и очнулась уже в госпитале. Об этом она сообщила на своей странице в Instagram и показала несколько снимков из госпиталя. Травмы оказались довольно серьезными. На фото видно, что одна рука певицы в гипсе, на другой — наложена тугая повязка.

«В Барселоне произошел досадный случай. Я упала и повредила обе руки. Невероятно сожалею, но надеюсь на быстрое выздоровление и снятие гипса. Благодарю всех за поддержку!», — написала Соня под фото.

Она также рассказала, что скорую ей вызывали случайные прохожие. Как призналась артистка, страховки у нее не было, поэтому за оказанную медицинскую помощь пришлось платить из собственного кармана. А это обошлось в приличную сумму.

«После падения с электросамоката, я не могла поднять руки, я их просто не чувствовала. У меня был самый настоящий шок, но, к счастью, люди рядом помогли: вызвали скорую и отвезли в госпиталь. В больнице сделали рентген, который показал трещины на обеих руках. И мне еще очень повезло, что гипс решили накладывать только на одну руку, я хоть как-то могу функционировать теперь. Врачи оказались грамотными и заботливыми, но лечение невозможно дорогое. К сожалению, страховку я не оформила перед вылетом, ведь никто не предполагал такой исход. Я никогда в жизни ничего не ломала», — поделилась певица Sonya Kay



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